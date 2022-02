Attacchi DDoS: mai così penetranti come a fine anno

Gli attacchi DDoS rappresentano una grossa minaccia per le aziende e le organizzazioni che offrono servizi online. Durante un simile attacco, i cybercriminali inviano svariate richieste ad una risorsa web con l’obiettivo di esaurirne la capacità di gestione di richieste multiple e impedirne il corretto funzionamento. Questi attacchi possono durare giorni, provocando pesanti interruzioni per le aziende.

Da ottobre fino alla fine di dicembre 2021, i ricercatori di Kaspersky hanno rilevato un forte aumento di attacchi Distributed Denial of Service – numeri record: durante tutto il periodo di monitoraggio effettuato da Kaspersky, non si erano mai registrati dati così alti.

Attacchi DDoS: le ragioni dietro a una crescita così esponenziale

I ricercatori di Kaspersky hanno individuato diverse ragioni dietro all’aumento di questi attacchi. In primo luogo, durante gli ultimi tre mesi dell’anno gli attacchi DDoS sono sempre più frequenti. La vendita online raggiunge il picco per via dei saldi e delle vacanze, ha inizio il periodo degli esami per gli studenti e, più in generale, i cyberattivisti sono più attivi: tutto questo implica un aumento degli attacchi.

In secondo luogo, il volume del mercato DDoS è inversamente proporzionale al mercato delle criptovalute. Ciò è dovuto al fatto che la capacità di organizzare DDoS e il mining di criptovalute sono intercambiabili – i proprietari di botnet tendono a dirottare la potenza al mining quando la criptovaluta cresce e al DDoS quando scende.

La maggior parte degli attacchi DDoS registrati nel quarto trimestre ha avuto luogo negli Stati Uniti (43.55%), Cina (9.96%), Hong Kong (8.80%), Germania (4.85%) e Francia (3.75%).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alexander Gutnikov, security expert di Kaspersky: «Il panorama delle minacce DDoS cambia costantemente e riflette le attuali tendenze economiche e sociali. Ci aspettavamo un aumento degli attacchi DDoS durante il quarto trimestre per via dei saldi, tuttavia la situazione instabile del mercato delle criptovalute ha lanciato gli attacchi DDoS su un altro livello, facendo registrare numeri record in termini di attacchi. Stando alle tendenze degli anni precedenti, il primo trimestre del 2022 non dovrebbe comportare nessuna diminuzione di attacchi DDoS. Per questa ragione occorre attuare soluzioni efficaci per proteggere le organizzazioni dagli attacchi DDoS».

È possibile avere maggiori informazioni riguardanti gli attacchi DDoS avvenuti durante il quarto trimestre del 2021 a questo link: Securelist.com.

Come proteggersi dagli attacchi Distributed Denial of Service

Gli esperti di Kaspersky suggeriscono di: