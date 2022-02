Proofpoint: anche l’aviazione è sotto la minaccia malware

I ricercatori di Proofpoint hanno rilevato TA2541, un attore di minaccia persistente che da anni prende di mira i settori di aviazione, industria aerospaziale, trasporti, produzione e difesa.

La campagna

Denominato da Proofpoint TA2541, questo attore utilizza costantemente trojan di accesso remoto (RAT) che possono essere impiegati per controllare da remoto macchine compromesse. TA2542 utilizza temi coerenti legati ad aviazione, trasporti e viaggi, con temi e obiettivi simili fin dal 2017.

TA2541 è un cybercriminale persistente che distribuisce numerosi trojan di accesso remoto (RAT) a vari settori, tra cui spicccano aviazione, aerospaziale, trasporti e difesa. Già dal 2017, Proofpoint segue questo attore di minacce, che ha sempre utilizzato tattiche, tecniche e procedure (TTP) coerenti nel tempo

TA2541 sfrutta temi legati ad aviazione, trasporti e viaggi. Quando Proofpoint ha iniziato a monitorarlo, il gruppo inviava allegati di Microsoft Word carichi di macro che scaricavano il payload del RAT; oggi, invia più di frequente messaggi con collegamenti a servizi cloud, come Google Drive, che ospitano il payload. Proofpoint considera TA2541 un cybercriminale a seguito dell’uso di malware commodity specifico, dell’ampio target colpito da elevati volumi di messaggi e dell’infrastruttura di comando e di controllo.

La segnalazione pubblica relativa a simili attività pericolose risale almeno al 2019, ma è la prima volta che Proofpoint condivide i dettagli completi che collegano dati pubblici e privati sotto un cluster di attività criminale definita TA2541.

Dettagli della campagna

A differenza di molti cybercriminali che distribuiscono malware commodity, TA2541 non usa generalmente eventi attuali, argomenti o notizie di tendenza nelle sue esche di ingegneria sociale. In quasi tutte le campagne osservate, TA2541 utilizza temi che includono termini relativi al trasporto come volo, aereo, carburante, yacht, charter, ecc.