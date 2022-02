Phishing: email pericolo numero uno per le aziende

Proofpoint ha pubblicato il suo ottavo report State of the Phish, che analizza il panorama degli attacchi phishing, prendendo in esame consapevolezza, vulnerabilità e resilienza degli utenti. Secondo il report, nel 2021 gli aggressori hanno intensificato le loro attività rispetto al 2020: durante lo scorso anno più di tre quarti delle organizzazioni (78%) hanno registrato attacchi ransomware basati su email nel 2021, mentre il 77% ha affrontato compromissioni delle email aziendali (BEC) – con un aumento del 18% rispetto al 2020, riflettendo la continua attenzione dei criminali informatici alla compromissione delle persone, più che all’accesso ai sistemi sfruttando vulnerabilità tecniche.

Il report State of the Phish di quest’anno ha raccolto le risposte di 600 professionisti della sicurezza informatica e 3.500 dipendenti negli Stati Uniti, in Australia, Francia, Germania, Giappone, Spagna e Regno Unito, unite ai dati di quasi 100 milioni di attacchi di phishing simulati inviati dai clienti di Proofpoint ai loro dipendenti in un periodo di un anno, con e oltre di 15 milioni di email segnalate tramite la funzione PhishAlarm attivata dall’utente.

Il report include dati comparativi per regione, settore e funzione aziendale, che sottolineano la necessità di un approccio alla cybersecurity incentrato sulle persone. Evidenzia anche esempi di phishing del mondo reale e il valore di una soluzione di training che tenga in considerazione condizioni particolarmente mutevoli, come quelle vissute dalle organizzazioni durante la pandemia.

Gli attacchi nel 2021 hanno avuto un impatto molto più esteso rispetto al 2020, con l’83% degli intervistati che ha rivelato che la loro organizzazione ha subito almeno un attacco phishing di successo basato su email, in aumento rispetto al 57% del 2020. Inoltre, più di due terzi (68%) hanno dichiarato di aver affrontato almeno un’infezione ransomware derivante da payload proveniente via email, consegna di malware di secondo livello o altri exploit. L’aumento di anno in anno rimane costante e rappresentativo delle sfide che le aziende si trovano ad affrontare da quando il ransomware è salito rumorosamente alle cronache nel 2021.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Luca Maiocchi, Country Manager di Proofpoint: «Se il 2020 ci ha insegnato la necessità di essere agili e reattivi al cambiamento, il 2021 ha sottolineato l’esigenza di proteggerci meglio. Poiché la posta elettronica rimane il metodo di attacco preferito dai criminali informatici, è ancora più chiaro il valore nella definizione di una cultura della sicurezza. In questo panorama di minacce in continua evoluzione, con il lavoro remoto che è ormai la norma, è fondamentale che le organizzazioni diano il giusto sostegno alle loro persone e sostengano i loro sforzi per imparare e applicare nuove competenze informatiche, sia al lavoro che a casa».

Il passaggio al lavoro ibrido ha subito un’accelerazione nel 2021, con l’81% delle organizzazioni che afferma che più della metà dei loro dipendenti sta lavorando da remoto (parzialmente o completamente) a seguito della pandemia. Tuttavia, solo il 37% forma i lavoratori sulle migliori pratiche per il lavoro da remoto, cosa che mette in luce una preoccupante lacuna di conoscenza nella nuova “normalità” lavorativa. Ad esempio, il 97% dei lavoratori ha affermato di avere una rete Wi-Fi a casa, ma solo per il 60% è protetta da password, una grave falla nell’igiene di sicurezza di base.

Come aggiunto da Maiocchi: «Gli intervistati hanno sperimentato un aumento degli attacchi mirati nel 2021 rispetto al 2020, e la nostra analisi ha mostrato che la conoscenza stessa delle parole chiave della sicurezza come phishing, malware, smishing e vishing è diminuito significativamente. La mancanza di consapevolezza e i comportamenti di sicurezza lassisti dimostrati dai lavoratori creano un rischio sostanziale per le organizzazioni e la loro produttività Il report 2022 offre consigli utili per migliorare la consapevolezza degli utenti, ridurre il rischio e proteggere le persone».

Il report State of the Phish rivela queste ulteriori informazioni:

Quasi il 60% delle vittime del ransomware ha pagato un riscatto. Molti (32%) hanno pagato ulteriori somme per riottenere l’accesso a dati e sistemi. Il 54% ha riottenuto l’accesso a dati/sistemi dopo il primo pagamento, mentre il 4% non ha mai più avuto accesso anche dopo aver pagato. Il 10% ha rifiutato di pagare ulteriori richieste di riscatto rinunciando di fatto ai propri dati.

Il report completo State of the Phish 2022 è disponibile qui.