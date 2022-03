Red Hat forma i partner sull’Open Hybrid Cloud

Red Hat ha annunciato l’ampliamento dell’offerta Red Hat Training and Certification al fine di potenziare le competenze dei partner sulle tecnologie Open Hybrid Cloud. Il canale di Red Hat può ora accedere gratuitamente ai corsi online di Red Hat Training per sviluppare competenze fondamentali sulle soluzioni Red Hat in aree come cloud computing, container, virtualizzazione, automazione e altro ancora.

Dal 2013 Red Hat ha messo a disposizione dei partner il Red Hat Partner Training Portal, una piattaforma di formazione e accreditamento progettata per la loro crescita e volta a sostenere le vendite, migliorare il servizio clienti e l’offerta di servizi Red Hat. Sulla base del feedback ricevuto, Red Hat sta estendendo i programmi di formazione per i partner che operano come supporto IT, consulenti, architetti di soluzioni, amministratori di sistema e sviluppatori. I corsi di Red Hat Training, precedentemente disponibili solo ai clienti, sono ora aperti ai partner senza alcun costo aggiuntivo.

Tenere il passo in un settore che richiede un’innovazione costante significa che le organizzazioni devono contare su una forza lavoro qualificata a supporto di trasformazione digitale, sviluppo tecnologico e servizio ai clienti. Red Hat Training and Certification offre un percorso online di autoapprendimento e laboratori pratici per aiutare i professionisti IT ad ampliare le conoscenze e convalidare le competenze sulle tecnologie Red Hat. Infatti, uno studio IDC commissionato da Red Hat ha rilevato che le organizzazioni che si avvalgono dei corsi Red Hat Training possono ottenere un ritorno sull’investimento triennale del 365% e aumentare la produttività, consentendo ai collaboratori di studiare quando e dove vogliono attraverso moduli e laboratori online[1].

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ken Goetz, vicepresidente, Enterprise Customer Success and Business Management, Red Hat: «I partner giocano un ruolo fondamentale nella visione open hybrid cloud di Red Hat e nel successo dei clienti. Ampliando l’offerta e le opportunità di Red Hat Training, stiamo dando ai partner la possibilità di approfondire le loro capacità e fornire soluzioni di impatto per favorire l’adozione del cloud ibrido aperto con le tecnologie Red Hat».

Come aggiunto da Kelly Fitzpatrick, senior industry analyst, RedMonk: «Poiché la necessità di una forza lavoro IT qualificata continua a crescere, è imperativo per i vendor espandere il loro supporto per partner e clienti che implementano tecnologie in ambienti cloud sempre più complessi. L’offerta Red Hat Training per i partner rappresenta un passo fondamentale per consentire loro di acquisire le competenze e le risorse necessarie per soddisfare meglio le esigenze dei clienti».

L’offerta iniziale ai partner include 17 corsi, disponibili in otto lingue, accessibili attraverso il Red Hat Partner Training Portal. Con questi corsi, i partner potranno accelerare lo sviluppo delle competenze e ottenere la certificazione Red Hat. Tra i corsi a disposizione ci sono quelli per sviluppare conoscenze di base su soluzioni leader di mercato come Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift, tra cui:

Red Hat System Administration I

Red Hat System Administration II

Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible

Red Hat Openshift I

Red Hat Openshift Administration II

Red Hat OpenShift Administration III

Anche gli sviluppatori possono approfittare dei corsi di formazione Red Hat tra cui:

Red Hat OpenShift Development II

Red Hat Cloud-Native Microservices Development with Quarkus

Developing Advanced Automation with Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat prevede di rilasciare ulteriori corsi Red Hat Training per i partner nel corso dell’anno. Oltre ai corsi gratuiti online appena citati, i partner possono scegliere di acquistare training con istruttore, Red Hat Learning Subscription ed esami di certificazione Red Hat a un prezzo scontato.

Per maggiori informazioni su Red Hat Training e sulla disponibilità dei corsi per Open Hybrid Cloud, cliccate qui.

Inoltre, è immediatamente disponibile il bundle Red Hat OpenShift Platform Plus con Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced, che aggiunge funzionalità di sicurezza avanzate, supporto per carichi di lavoro multi-cluster, disaster recovery e supporto per lo storage standalone e mixed use alle funzionalità di OpenShift Data Foundation Essentials.

[1] Fonte: IDC White paper, Sponsorizzato da Red Hat. The Business Value of Red Hat Training, Doc #US46999720, Dicembre 2020.