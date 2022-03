MEGA International è leader nell’Enterprise Architecture

MEGA International è stata riconosciuta come fornitore di software di riferimento assoluto nel Data Quadrant Report on Enterprise Architecture pubblicato da Info-Tech Research Group nel gennaio 2022. Il report ha identificato 28 fornitori di soluzioni per l’enterprise architecture sul mercato, ha quindi ristretto l’elenco ai primi 10 prodotti e li ha poi classificati sulla base di 123 recensioni degli utenti finali. MEGA ha ottenuto il punteggio di soddisfazione aggregato più alto in base ai seguenti criteri: soddisfazione degli utenti, punteggi di valore aziendale, comparazione delle capacità dei fornitori e valutazione delle singole funzionalità.

Contrariamente ad altri documenti, il report di Info-Tech classifica i fornitori di software in base alle recensioni dei clienti e non all’opinione degli analisti. Il Report Data Quadrant è progettato per aiutare i potenziali acquirenti a prendere decisioni più informate, sfruttando le esperienze degli utenti finali reali. I dati in questo report vengono raccolti presso i clienti, verificati per l’autenticità e confrontati con strumenti simili per creare una visione olistica e imparziale del panorama relativo ai prodotti analizzati.

Il Data Quadrant Report classifica MEGA come leader assoluto per le prestazioni dei prodotti all’interno della categoria Enterprise Architecture. Secondo il rapporto, “i prodotti sono classificati in base a un punteggio di soddisfazione composito che fa la media di quattro diverse aree di valutazione: impronta emotiva netta (Net Emotional Footprint Score), capacità del fornitore, caratteristiche del prodotto e probabilità di essere consigliato. Il Net Emotional Footprint Score misura le valutazioni della risposta emotiva degli utenti del fornitore (ad es., affidabile, rispettoso, equo)”.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Luca de Risi, COO di MEGA: «La nostra classifica come Leader in questo rapporto è davvero significativa, perché riflette le opinioni di utenti finali reali. Stiamo aiutando con successo i clienti a creare potenti realizzazioni di enterprise architecture che migliorano le prestazioni aziendali, accelerano la crescita e contribuiscono a costruire un’organizzazione a prova di future».

Attraverso un’unica piattaforma collaborativa e integrata condivisa, la soluzione HOPEX di MEGA crea un ambiente sinergico per supportare tutte le parti interessate coinvolte nella trasformazione del business digitale, nella gestione del rischio, nella gestione della privacy dei dati e nella governance dei dati. Grazie alla piattaforma multiutente di MEGA, la gestione del rischio, della conformità e dell’audit sono centralizzate, mentre la responsabilità è distribuita alle parti interessate più appropriate, fornendo alle organizzazioni una visione a 360 gradi delle loro operazioni aziendali per gestire con chiarezza le iniziative di rischio e conformità e fiducia.