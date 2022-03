Il Ritz di Londra sceglie PRTG di Paessler per migliorare il monitoraggio della rete IT

Hotel di lusso tra i più raffinati del Regno Unito, il Ritz di Londra accoglie da ben 115 anni una clientela molto esigente e offre ai suoi ospiti un servizio di primissimo livello, all’altezza del quale deve essere anche la rete IT. E così, per rispondere alle esigenze di monitoraggio della propria infrastruttura IT, l’hotel a 5 stelle situato nel cuore di Londra ha scelto di affidarsi a PRTG Network Monitor di Paessler.

Monitoraggio h24 e ampia visibilità sull’infrastruttura di rete con PRTG

Il team IT dell’hotel ha la necessità di una visibilità continua 24 ore su 24 sullo stato di salute della rete, dei sistemi IT, dell’edificio e delle telecamere di sorveglianza. Dopo aver valutato diverse soluzioni che potessero rispondere a queste esigenze e dopo un trial gratuito, il team IT del Ritz di Londra ha deciso di adottare PRTG Network Monitor di Paessler.

Tra le principali motivazioni di questa scelta vi è la ricchezza di funzioni e la facilità di setup di PRTG, oltre alla possibilità di monitorare facilmente lo stato di salute della rete dell’hotel e dei sistemi IT con maggiore visibilità e controllo.

“I nostri precedenti sistemi di monitoraggio non ci fornivano report soddisfacenti, alcuni si sono rivelati troppo complicati da configurare e da gestire, mentre altri mancavano di funzioni per noi essenziali”, dichiara Richard Isted, IT Manager del Ritz di Londra. “Con PRTG abbiamo migliorato in modo significativo l’uptime grazie all’immediata segnalazione di anomalie che, in assenza di intervento, potrebbero causare un’interruzione del servizio o guasti importanti. Grazie a PRTG, anche la nostra rete e i nostri sistemi IT sono a 5 stelle, proprio come il nostro hotel”.

I vantaggi di PRTG

La sicurezza e la manutenzione della rete dell’hotel sono prioritarie per il Ritz di Londra e, grazie a PRTG, il team IT può ora accedere facilmente a tutte quelle informazioni utili sul funzionamento dell’intero sistema e dell’edificio.

Gli alert di PRTG sono un prezioso strumento per il team di gestione interno, che opera h24. Infatti, l’hotel funziona 24 ore su 24, ma il team IT non è necessariamente sempre sul posto: per questo, l’albergo ha deciso di collegare sia PRTG al sistema di posta elettronica del personale IT sia gli alert al servizio di messaggistica Telegram. “Gli alert segnalano al team di gestione la posizione precisa del problema, consentendo un monitoraggio costante della situazione per evitare di dover intervenire nel cuore della notte, quando non si è fisicamente sul posto”, sottolinea Isted.

L’uso di PRTG ha, inoltre, favorito un approccio molto più proattivo, aiutando il team IT non solo a individuare problematiche e necessità molto più rapidamente, ma anche ad anticiparle. “Gli alert di PRTG sono estremamente utili perché ci forniscono una segnalazione dei potenziali problemi prima che la situazione diventi seria. Ciò ci ha permesso di essere più proattivi e non solo reattivi come succedeva in precedenza”, commenta Isted. “Gli alert si sono rivelati molto utili anche per analizzare i pattern di traffico, cosa che ci ha consentito di riprogrammare i backup in funzione dei picchi. In generale, PRTG con i suoi alert tempestivi ci ha aiutati ad accelerare i tempi di intervento per scongiurare downtime o guasti di più seria entità”.

Piani per il futuro con PRTG

Isted e il suo team hanno piani ambiziosi per l’aggiornamento dei tool e dei sistemi dell’hotel. Grazie a PRTG, oggi possono analizzare i bisogni di apparati IT e raccogliere dati e informazioni sull’utilizzo delle risorse, che a loro volta sono fondamentali per programmare i futuri investimenti nell’infrastruttura.

Il prossimo step per il Ritz di Londra sarà integrare il sistema con dispositivi per la sicurezza fisica, come serrature e controller elettronici delle porte, usando la funzione PRTG Maps, oltre a migliorare l’integrazione con le telecamere in modo da poterne tracciare condizioni e utilizzo. Questo permetterebbe di creare una dashboard centralizzata per una ancora maggiore visibilità sugli apparati di sicurezza e una sempre più rapida risposta in caso di problemi.

