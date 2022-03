Per OpenText è tempo di Cloud Editions 22.1

OpenText ha annunciato Cloud Editions 22.1 (CE 22.1) che, grazie a nuove funzionalità potenziate, consente alle aziende di sfruttare le informazioni per realizzare la trasformazione digitale del business. In linea con il continuo impegno di OpenText nell’offrire esperienze sempre migliori a clienti, partner e dipendenti, CE 22.1 abilita la resilienza attraverso la gestione delle informazioni nel cloud su larga scala.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota alla stampa da Mark J. Barrenechea, CEO & CTO di OpenText: «Ogni organizzazione sta pensando a nuove esperienze per clienti e dipendenti, per rispondere alle esigenze sempre più dinamiche del lavoro contemporaneo. Cloud Editions 22.1 mette nuovi potenti tool e capacità a disposizione delle aziende, per supportarle nella digitalizzazione delle loro reti più essenziali, a garanzia di una crescita inclusiva e sostenibile».

OpenText Cloud Editions supporta oltre 3.000 clienti su cloud privato, 11 milioni di abbonati su cloud pubblico e più di un milione di partner commerciali per alimentare la crescita e offrire ad aziende e PMI esperienze di livello superiore sul cloud.

Cloud Editions 22.1 porta resilienza alla supply chain del futuro

Secondo il recente report Technology Vision 2021 di Accenture, quasi tutti i dirigenti di azienda (93%) si aspettano che nel corso dei prossimi tre anni il 50% o più della propria attività si svolgerà sul cloud. Questo cambiamento rappresenta quella ricerca di agilità e velocità ormai necessarie a soddisfare le dinamiche in continua evoluzione del commercio globale.

Partner, fornitori, clienti e altre community esterne necessitano dell’accesso a informazioni aziendali chiave, ma l’onboarding manuale e i processi amministrativi possono creare dei rischi per la sicurezza. Tale complessità determina esperienze di scarsa qualità per gli utenti, che invece hanno bisogno di un approccio rinnovato alle strategie per la gestione dei partner e della supply chain. Per una migliore collaborazione, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano OpenText Supplier Portal per connettersi in modo sicuro a oltre 800 applicazioni di aziende clienti, da Microsoft Azure a sistemi di gestione dei documenti personalizzati. Ora, con CE 22.1, viene presentato il nuovo OpenText Supplier Portal product, che offre un unico ambiente di connessione all’interno di OpenText Business Network Cloud e fornisce un accesso continuo, facile e sicuro alle informazioni, dalla progettazione del prodotto all’acquisto, fino alla distribuzione.

Per Ravi Arunasalam, Director, Senior Partner Productivity & Delivery, Business Solution Integration, Nestlé: «Nestlé si avvale di OpenText Business Network già da quasi un decennio per l’ottimizzazione delle operation legate alla supply chain dal punto di vista dell’IT. Siamo ansiosi di testare con mano le funzionalità di OpenText Cloud Editions, che ci forniranno quell’agilità e flessibilità necessarie al conseguimento di un vantaggio competitivo e di migliori risultati di business, nonché a rimanere connessi e al passo con la business transformation».

Connessione e collaborazione per creare valore

Le organizzazioni che offrono un coinvolgimento in tempo reale semplice e sicuro con dipendenti, partner e clienti possono migliorare la collaborazione e crescere in ambienti distribuiti. Con CE 22.1, OpenText Core Content ora si combina con Core Signature per offrire funzionalità di firma elettronica e acquisizione dati senza soluzione di continuità, aiutando le aziende a completare con sicurezza processi e approvazioni quotidiani fondamentali. Extended ECM Business Workspaces ora integra i contenuti con Microsoft Teams, ponendo fine ai silos di dati, mentre Core Share mobile consente ai lavoratori in remoto di accedere e collaborare ai documenti archiviati in Microsoft 365. In tal modo, gli utenti possono salvare le modifiche in tempo reale per mantenere l’integrità del documento e il controllo della versione tra editor e collaboratori. Quando il contenuto è soggetto a eDiscovery, OpenText Insight ora aggiunge la messa in evidenza dei passaggi più rilevanti – una funzionalità che la rende l’unica soluzione di technology-assisted review (TAR) in grado di identificare automaticamente i contenuti più rilevanti all’interno di un documento per aiutare gli utenti a risparmiare tempo e a individuare rapidamente l’informazione cercata.

Grazie alle innovazioni di Cloud Editions 22.1, i clienti potranno ottimizzare le supply chain e i rapporti con i partner commerciali, nonché migliorare la produttività, accrescere la sicurezza, ridurre i rischi e offrire customer experience personalizzate su larga scala.