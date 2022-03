NIS e NIS2: webinar AIPSI il 22 marzo con avv. Stefano Mele

Martedì 22 marzo 2022 alle ore 18 AIPSI terrà un webinar dal titolo “La prossima direttiva NIS 2: cosa c’è di nuovo e come si sta muovendo l’Italia?” con la partecipazione dell’avv. Stefano Mele dello studio legale Gianni&Origoni, esperto di queste tematiche.

La direttiva europea NIS, EU 2016/1148, definisce le misure di sicurezza digitale necessarie a livello di ogni paese membro, così da uniformare, pur con una certa flessibilità, la risposta europea ai possibili attacchi digitali, soprattutto per le infrastrutture ICT critiche, chiamate anche “servizi essenziali”. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 65 del 18/5/2018 ed applicata agli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e ai Fornitori di Servizi Digitali (FSD), coinvolgendo vari ministeri. Dalle prime attuazioni della NIS, la Commissione Europea ha ritenuto necessario aggiornarla con una nuova direttiva, chiamata NIS 2, attualmente nelle fasi finali prima di essere ufficializzata. Il presente webinar intende fare il punto sulla attuazione della NIS in Italia, evidenziando le previste sue evoluzioni nella NIS 2, con i relativi impatti sul GDPR, ed il ruolo della ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Al webinar potrebbe partecipare anche la dott. Nuzia Ciardi, vice direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ma dati i suoi impegni non può garantire al momento la sua partecipazione.

L’invasione della Ucraina e la conseguente cyber warfare in atto rendono questi argomenti sulla protezione delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali ancor più critici ed essenziali nei paesi europei, e quindi anche in Italia.

