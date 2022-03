Controlla i diversi tipi di sistemi di sicurezza

Se stai cercando di aggiornare la sicurezza della tua casa e dell’ufficio o installare un nuovo sistema, ci sono diversi tipi di sistemi di sicurezza disponibili sul mercato con caratteristiche diverse.

Per aiutarti a selezionare il miglior sistema di allarme per la tua casa e il tuo ufficio, qui, in questo contenuto, imparerai a conoscere i vari sistemi e come funzionano.

Tipi di sistemi di sicurezza

Sistema di allarme a corrente elettrica

Il sistema di allarme a corrente elettrica è detto essere lo strumento più comune che controlla i punti di ingresso di una casa o di un ufficio, come porte e finestre. Sono per lo più installati quando una casa è in costruzione.

In questo sistema una corrente elettrica a bassa tensione passa tra i due punti. Quando la porta o le finestre sono chiuse, la corrente passa facilmente da un punto all’altro. Ma quando le porte o le finestre sono aperte, il circuito viene interrotto.

Sistema di allarme senza fili per la casa e l’ufficio

È un tipo di sistema di sizurezza che è più comunemente usato sia in casa che in ufficio. È un sistema di sicurezza con fili. Il sistema utilizza principalmente un pannello di controllo per trasmettere i segnali, e una serie di sensori sono collegati per una migliore trasmissione a radiofrequenza.

Una volta che il sistema di allarme viene attivato, trasmette un segnale al pannello di controllo, e l’allarme si attiva automaticamente. Ci sono alcuni vantaggi di un sistema senza fili. Forniscono opzioni di gestione remota attraverso dispositivi mobili e integrano le funzionalità delle case intelligenti come la videosorveglianza, le luci e i termostati.

Sistema di allarme cablato

Questo è un sistema di sicurezza cablato collegato al telefono fisso per trasmettere segnali al luogo di monitoraggio. Questo sistema di allarme ha funzioni di monitoraggio essenziali, ma esiste la minaccia che i fili in loco vengano distrutti o tagliati per vari motivi. Se queste cose avvengono, il sistema diventa inefficace. Per questo motivo, il backup cellulare è necessario per evitare questi tipi di interferenze da rete fissa e meteorologiche.

Telecamera di sicurezza intelligente

Se siete alla ricerca di una soluzione innovativa ma conveniente per la vostra casa e l’ufficio, allora la vostra ricerca finisce qui ai sistemi di sicurezza intelligenti. Ti permette di tenere d’occhio la tua proprietà, l’ufficio e la casa. Questo sistema intelligente può essere collegato al tuo smartphone, tablet o PC. È anche possibile guardare video dal vivo su richiesta.

Il sistema intelligente viene fornito con un rilevatore di movimento che invia avvisi sul tuo tablet, telefono cellulare o PC ogni volta che nota qualsiasi movimento. La telecamera inizia a registrare il video automaticamente. La funzione di visione notturna a infrarossi permette di registrare video anche in condizioni di scarsa luce o di oscurità. Il sistema viene fornito con una funzione di facile installazione

Campanello Wi-Fi intelligente

Con l’installazione di questo campanello, non perderai mai più nessun visitatore. Insieme a questo, protegge anche la vostra casa da intrusi e ospiti indesiderati. Questo campanello è un sistema pratico che funziona come occhi e orecchie che è necessario alla porta d’ingresso di ogni casa. È facile collegare il campanello intelligente alla connessione Wi-Fi della vostra casa e interagire con chiunque venga a visitare la vostra casa.

Il sistema dall’aspetto elegante è composto da un campanello, un sensore di movimento, una videocamera e un citofono. Quando qualcuno preme il campanello, riceverete automaticamente una notifica sul vostro cellulare, e potrete vedere e parlare con quel visitatore attraverso il vostro cellulare.

Oltre a questo, è possibile monitorare la porta d’ingresso della vostra casa in qualsiasi momento. Questo campanello wifi funziona anche come un sistema di sicurezza con un sensore di movimento per rilevare eventuali attività indesiderate fuori dalla porta e registrare il video automaticamente.

Pertanto, ci sono vari tipi di sistemi di sicurezza disponibili sul mercato. È necessario scegliere quello migliore che serve meglio le vostre esigenze e fornisce una protezione completa alla vostra casa e all’ufficio. Da Ajax, puoi avvalerti di una vasta gamma di sistemi di sicurezza intelligenti con molte caratteristiche avanzate.

Nell’era odierna, la maggior parte dei sistemi di sicurezza per la casa e l’ufficio sono sistemi di sicurezza Ajax. Questo è un sistema di sicurezza professionale che fornisce un livello superiore di controllo ad appartamenti, case indipendenti, uffici, luoghi commerciali e così via. Questo sistema è stato premiato con la prima posizione nell’International Fire and Security Excellence all’IFSEC International.

Questo sistema di sicurezza avanzato viene fornito con diverse caratteristiche che includono

Inondazione

Intrusione e hacking

Fuoco

Gestione e funzione intelligente

Sicurezza perimetrale

L’applicazione del sistema di sicurezza Ajax ha fornito la massima convenienza alle persone che possono controllare l’intero sistema di sicurezza della casa o dell’ufficio attraverso i loro dispositivi mobili. La tecnologia avanzata di questo sistema lo ha reso pratico e facile da usare.

Nell’era di oggi, la tecnologia è notevolmente avanzata, e con l’invenzione di nuovi gadget e dispositivi, anche la vita delle persone è cambiata. Anche la sicurezza domestica è un nuovo concetto che si è trasformato gradualmente con l’avanzamento della tecnologia. Ci sono vari tipi di sistemi di sicurezza domestica che sono ora disponibili per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Se volete proteggere la vostra casa, l’ufficio o i beni di valore, potete optare per questi sistemi di sicurezza.

Dall’installazione di una telecamera di sicurezza al punto d’ingresso della vostra casa o ufficio all’installazione di armadietti nella camera da letto, il sistema di sicurezza intelligente è diventato una necessità per ogni casa o ufficio. Non è più considerato un lusso ma una necessità. Selezionare il giusto sistema di sicurezza per la vostra casa o ufficio è una decisione importante.

Dovete scegliere il sistema giusto che fornisce una sicurezza completa alla vostra casa e all’ufficio dagli intrusi, protegge i vostri animali domestici e i membri della famiglia, protegge i vostri beni preziosi, ecc. La piattaforma online offre la migliore opzione per usufruire di sistemi di sicurezza avanzati da fornitori di servizi rinomati. Le aziende professionali offrono anche servizi di installazione da parte di esperti. Sono ben addestrati per installare questi tipi di sistemi di sicurezza sia in locali residenziali che commerciali.