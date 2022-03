Informazioni Commerciali, affidabilità dei clienti a portata di clic

InfoCert (Tinexta Group) ha completamente rinnovato il proprio servizio Report e Visure, da oggi denominato Informazioni Commerciali, rendendolo uno strumento ancora più prezioso per chi voglia valutare in modo estremamente semplice e in tempo reale il grado di affidabilità di un partner d’affari sulla base di informazioni certe.

Sono infatti salite a ben oltre 140 le tipologie di documenti acquistabili e scaricabili dalla piattaforma, punto di accesso unico alle informazioni provenienti da 8 differenti banche dati: Registro delle Imprese, Camera di Commercio, Catasto, Conservatoria, PRA, Registro nazionale dei protesti, Procedure da tribunale e Pregiudizievoli di conservatoria.

Già indispensabile per professionisti e imprese, nella sua versione rinnovata il servizio è molto utile anche ai privati cittadini che vogliano informazioni per gestire in sicurezza, ad esempio, le proprie compravendite di veicoli o immobili, grazie all’accesso a documenti quali visure su mezzi di trasporto o catastali.

Il servizio offre anche l’inedita possibilità di ottenere Focus Approfonditi. Si tratta di report che, aggregando tra loro tutte le informazioni ufficiali disponibili su un singolo soggetto, ne forniscono una visione d’insieme completa e dettagliata, comprensiva anche di eventuali eventi negativi come protesti e procedure concorsuali.

Tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale, senza i tradizionali tempi di attesa necessari per ricevere una visura o un report, e, grazie alla nuova funzione Monitoraggio, è possibile ricevere la notifica di ogni variazione che avvenga in merito ai documenti su cui si ha necessità di restare sempre aggiornati.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Marco Lauro, Web & Inside Sales Officer di InfoCert – Tinexta Group: «Con il servizio Informazioni Commerciali completamente rinnovato confermiamo il nostro impegno a fianco di professionisti, imprese e anche privati cittadini. Sappiamo bene come il fattore tempo giochi un ruolo cruciale quando si devono prendere decisioni di business che, pertando, devono basarsi su informazioni non solo immediatamente disponibili, ma anche accurate, complete e affidabilii».

Utilizzare il servizio Informazioni Commerciali è davvero semplice. Una volta effettuata la registrazione, basta acquistare sull’eCommerce InfoCert una ricarica prepagata, scegliendola del taglio in linea con la propria esigenza (da 20 fino a 10.000 euro) e beneficiando di bonus progressivi.