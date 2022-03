Raiffeisen Informatik sceglie Juniper per migliorare l’esperienza utente delle istituzioni finanziarie

Juniper Networks, specialista nelle reti sicure basate su AI, annuncia che Raiffeisen Informatik (R-IT), fornitore di servizi IT per assicurazioni e fornitori di servizi finanziari, ha scelto le soluzioni data center Juniper Apstra per modernizzare e automatizzare la propria infrastruttura di rete e offrire un servizio eccellente ai clienti.

La missione di R-IT è fornire ai propri clienti servizi di altissima qualità e infrastrutture fail-safe 24/7. Da sempre, i clienti di R-IT si affidano alle sue innovative soluzioni, che permettono di accrescere in modo significativo la flessibilità e il valore aggiunto in aree che spaziano dalla concessione di mutui alla gestione receivables fino al regolamento titoli, alla gestione dei dati e alla contabilità digitalizzata.

Apstra, la soluzione di Juniper per l’automazione dei data center, permetterà ai team di networking di R-IT di semplificare la pianificazione, la progettazione e la gestione, riducendo gli errori di configurazione e realizzando una rete data center più prevedibile, massimizzando sia l’affidabilità sia la velocità e creando una migliore esperienza utente.

La notizia in breve

R-IT può semplificare e automatizzare le operazioni dalla progettazione al deployment (Day 0 e 1) grazie al sistema chiavi in mano Apstra.

Apstra utilizza root-cause analisi per risolvere più rapidamente un problema nella rete. Inoltre, grazie alla funzione Maintenance-Mode, si possono ridurre i tempi per le attività di manutenzione. Con Apstra, R-IT può ridurre considerevolmente il tempo necessario per rendere disponibili nuovi servizi di rete, permettendo una maggiore velocità nella fase di installazione e/o di risoluzione di eventuali problemi.

Grazie alla semplificazione, automazione e flessibilità nella fase di implementazione, R-IT può distribuire aggiornamenti e nuovi servizi alle applicazioni, minimizzando il downtime e garantendo un’esperienza utente ottimale.

Automatizzando il ciclo di vita della rete, le risorse IT possono essere usate in modo più efficiente, liberando tempo per lo staff IT che potrà dedicarsi ad attività più strategiche e limitando la pressione relativa all’assunzione di nuovo personale.

Grazie alla sua architettura aperta e flessibile, Apstra permette a R-IT di implementare e gestire reti multivendor con la stessa semplicità di una rete realizzata con apparati di rete dello stesso costruttore.

Nei data center di R-IT, gli switch Juniper QFX Series offrono una network fabric flessibile con elevate performance e scalabilità, uno stack di routing completo, la open programmability di Junos OS e un set esteso di funzionalità EVPN-VXLAN e IP fabric.

“La nostra profonda conoscenza del settore e le nostre solide basi ci permettono di garantire ai clienti il miglior servizio IT e il più alto livello possibile di sicurezza, prestazioni e disponibilità, permettendo loro di concentrarsi sui processi essenziali”, commenta Michael Linhart, CEO di Raiffeisen Informatik. “Juniper Apstra mette a disposizione una piattaforma per l’automazione della rete che ci consente di servire i nostri clienti con la massima agilità”.

“Le istituzioni finanziarie richiedono servizi operativi affidabili, resilienti e agili. R-IT offre ai clienti servizi critici 24/7 e Juniper supporta l’obiettivo di automatizzare completamente i cambiamenti e assicurare il funzionamento continuo delle infrastrutture” afferma Mike Bushong, Vice President, Data Center Product Management di Juniper Networks. “Apstra, con l’automazione intent-based, aiuta R-IT a modernizzare e automatizzare il data center aumentando l’affidabilità senza aggiungere nuovo personale”.