Equinix completa l’acquisizione da 320$ milioni di MainOne

Equinix, azienda globale di infrastrutture digitali, ha completato l’accordo per l’acquisizione del fornitore di soluzioni di connettività e data center dell’Africa occidentale MainOne, per un valore aziendale di 320 milioni di dollari. Quest’acquisizione segna l’inizio della sua espansione nel continente africano.

Il completamento di questa acquisizione, annunciata lo scorso dicembre, rafforza la strategia di lungo periodo di Equinix che mira a diventare una delle principali società di infrastrutture digitali carrier-neutral in Africa, in grado di portare una gamma completa di tecnologie di trasformazione e di connettività in Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio.

Di seguito alcuni elementi chiave, evidenziati in un articolo dell’Economist:

L’Africa ha più utenti Internet dell’America, ma soltanto lo stesso spazio dei data cen tre della Svizzera. La domanda sta crescendo vertiginosamente man mano che sempre più persone sono online.

della Svizzera. La domanda sta crescendo vertiginosamente man mano che sempre più persone sono online. Dal 2016, la capacità del continente è raddoppiata a circa 250 megawatt (il consumo di energia è una misura comune della capacity ) . Secondo Xalam Analytics, che segue il settore, tale è il tasso di crescita che altri 1.200 megawatt saranno necessari entro il 2030.

Più recentemente, The Tech Capital ha riportato che solo il 33% degli africani usa Internet, rispetto a una media mondiale del 63%. Pertanto colmare il divario digitale è diventata una priorità assoluta nelle relazioni tra l’Unione europea e l’Unione africana. Gli sforzi congiunti si concentreranno, in particolare, nel garantire che le donne, le popolazioni rurali e i giovani raccolgano i benefici della trasformazione digitale.