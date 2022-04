SentinelOne premiata per leadership e clima aziendale

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha comunicato di aver ricevuto da Comparably, leader nel monitorare le retribuzioni, lo sviluppo di una cultura interna e delle carriere professionali, una serie di riconoscimenti per la leadership e il clima aziendale. I premi sottolineano l’impegno di SentinelOne nel mantenere eccellenti i valori della cultura interna, in un contesto in crescita.

SentinelOne è stata nominata nelle liste di Comparably del 2022 come Best Company Out-look, Best Place to Work San Francisco/Bay Area, Best Global Culture, Best Engineering Teams e Best Sales Teams.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne: «Abbiamo straordinarie prospettive di crescita con l’abilità di saper risolvere problemi di cybersecurity mission critical – e tutto questo è reso possibile grazie alle nostre persone. Stiamo rendendo il mondo un posto più sicuro con la cybersecurity autonoma. È la dedizione e l’instancabilità dei nostri team che ci permette di raggiungere questi risultati».

I Comparably Award si basano sulle risposte anonime dei dipendenti di SentinelOne, che hanno riconosciuto quanto le opportunità che l’azienda e il settore della cybersecurity devono saper cogliere, siano una delle ragioni chiave delle loro buone prospettive aziendali.

Come concluso da Divya Ghatak, Chief People Officer di SentinelOne: «La nostra dedizione e l’impegno per il benessere e il coinvolgimento continuano a consolidare la nostra filosofia di cultura, anche mentre cresciamo e ci espandiamo rapidamente a livello globale. Le nostre persone e i nostri valori sono le fondamenta di SentinelOne. Senza di loro, non saremmo l’azienda che siamo oggi».