Eventi nell’Isola d’Elba: quali non perdere?

L’isola d’Elba è da sempre una delle mete preferite da chi ama il mare e il divertimento, ma senza rinunciare anche alla cultura. Qui, infatti, nella terza isola più grande d‘Italia, la natura ha regalato panorama mozzafiato e ha reso questa terra protagonista di diversi eventi storici, dalle incursioni saracene all’esilio di Napoleone.

L’isola d’Elba è sicuramente tra le destinazioni più gettonate per la prossima stagione estiva e per l’estate si prospetta anche un calendario ricco di eventi.

Una lunga serie di eventi, sagre e feste popolari sarà sicuramente un’ottima idea e un motivo in più per visitare l’Elba e per conoscere un altro aspetto oltre quello del mare e delle spiagge.

Come arrivare all’isola d’Elba

Arrivare all’isola d’Elba è molto semplice grazie ai tanti traghetti che partono dal porto toscano di Piombino, e che in circa 20 minuti effettuano la traversata. Sono disponibili tantissimi orari e sono tante le corse che vengono incrementate soprattutto durante il periodo estivo. Se si viaggia in più persone, ad esempio, sono molto convenienti le tariffe traghetti per Isola d’Elba dedicate ai gruppi di viaggio.

Visitare l’Isola d’Elba in gruppo, infatti, e prendere parte ai vari eventi è un’ottima per divertirsi. Per muoversi agevolmente una volta a destinazione, meglio imbarcare l’auto oppure noleggiarne una.

Gli eventi top della stagione estiva

Il programma per l’estate all’Isola d’Elba si prospetta ricco di interessanti eventi. Si incomincia già in primavera, con il Festival del Camminare che propone un mese di escursioni guidate e gratuite alla scoperta dei tanti sentieri naturalistici dell’Isola, a maggio c’è una messa celebrativa per Napoleone e si prosegue poi fino a fine stagione con la Festa dell’Uva o la Castagnata che sono l’occasione perfetta per visitare alcuni piccoli paesi arroccati sulle colline.

I mesi estivi, ovviamente, sono quelli più ricchi di appuntamenti. Sicuramente da non perdere è il Magnetic Festival. Si tratta di una kermesse che va avanti con successo fin dal 2015 e che è dedicata all’arte musicale in ogni sua espressione. Viene organizzata a Capoliveri in una splendida location, l’anfiteatro naturale nella Miniera del Ginevro dove il profumo del mare e la natura danno vita a un’atmosfera davvero unica.

La musica è protagonista dell’estate elbana anche con il Festival Elba, Isola Musicale d’Europa, voluto da George Edelman e Yuri Bashmet, che vede salire sul palco i più grandi artisti della musica jazz.

Come ogni anno, durante l’estate si celebra La leggenda dell’Innamorata: sembrerebbe che nel lontano 1534 due amanti persero la vita durante le incursioni saracene. Si tratta di una rievocazione storica che coinvolge tutto il paese e le sue contrade con un corteo storico che termina nella spiaggia dell’Innamorata. Qui, invece, con il sottofondo creato da musici, e tamburini viene inscenata una sfida.

A Marciana Marina, invece, si potrà andare in occasione dei festeggiamenti per Santa Chiara. Per omaggiare il patrono della città, infatti, viene allestito uno spettacolo di bellissimi fuochi artificiali a ritmo di musica, mentre il lungomare si anima con tanta gente, musica e mercatini.