Digitalizzazione a Nord-Est con Retelit e VSIX

Retelit, specialista in Italia per i servizi infrastrutturali sulle piattaforme di rete e cloud di proprietà e per le soluzioni digitali integrate, ha sottoscritto un accordo con VSIX per supportare l’adozione del cloud nelle imprese attraverso soluzioni “chiavi in mano” di facile implementazione.

Retelit, che nel Nord-Est è presente con 4 reti metropolitane (Verona, Udine, Treviso, Padova), 5 Data Center (Trento, Bolzano, Udine, Treviso, Verona) e più di 2000 siti raggiunti dalla propria rete, lavorerà al fianco di VSIX (Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al Territorio dell’Università degli Studi di Padova) per offrire alle imprese del territorio la possibilità di utilizzare servizi infrastrutturali e di piattaforma in Cloud. Anche le aziende, che non dispongono di dipartimenti IT strutturati, potranno rivolgersi a VSIX, che fungerà da abilitatore dei servizi, e poter così cogliere le opportunità offerte dal cloud, connettendosi attraverso l’infrastruttura Retelit in tutta sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit: «Negli ultimi mesi, il digitale si è rilevato un potente alleato delle aziende, di tutte le dimensioni, che hanno utilizzato le tecnologie per migliorare l’efficienza operativa. Oggi siamo di fronte a una nuova fase, in cui il cloud – leva abilitante per la trasformazione digitale – può essere vissuto dalle aziende come elemento fondante del processo di innovazione per una crescente competitività. L’accordo con VSIX va in questa direzione: aiutare le imprese ad adottare il cloud, mettendo loro a disposizione soluzioni semplici da implementare».

Perché VSIX

VSIX, già collegato all’infrastruttura di rete in fibra ottica di Retelit, rappresenta l’hub principale per il Nord-Est della rete internet, un vero e proprio nodo edge locale che facilita l’interscambio di dati anche tra gli operatori territoriali che potranno beneficiare della rete e degli accordi di peering di Retelit per i loro sviluppi infrastrutturali in Italia e nel mondo.

Come concluso da Eleonora Di Maria, Presidente di VSIX: «L’adozione del cloud a livello italiano ha vissuto un’accelerazione importante negli ultimi due anni e oggi tra le aziende del NordEst la sua diffusione si attesta sul 32,8%, con ampi margini di crescita. Siamo orgogliosi di collaborare con un operatore digitale come Retelit, nella convinzione che per supportare le aziende nel percorso di digitalizzazione siano necessarie azioni di semplificazione dell’accesso alla tecnologia e di sensibilizzazione del ruolo del cloud quale asset strategico per far crescere il business».