Retelit e Microsoft: connessione ridondata e più resilienza su Azure

Retelit, operatore italiano delle telecomunicazioni B2B, e Microsoft Italia annunciano un nuovo passo nella loro collaborazione strategica con l’obiettivo di potenziare l’accesso al cloud per imprese e pubbliche amministrazioni.

Con questa nuova iniziativa, Microsoft e Retelit pongono le basi per un’infrastruttura cloud di nuova generazione, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze di affidabilità, scalabilità e sicurezza delle aziende italiane.

La collaborazione tra le due realtà mette a disposizione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni un ambiente IT flessibile, scalabile e pienamente interoperabile, in grado di coniugare i vantaggi del cloud pubblico con il controllo e la personalizzazione del cloud privato.

I termini della partnership tra Retelit e Microsoft Italia

La novità consiste in un’architettura di collegamento completamente ridondata (ovvero con una seconda connessione di backup, completamente autonoma e indipendente dalla principale) verso Microsoft Azure, la piattaforma di cloud computing di Microsoft, che garantisce maggiore resilienza, continuità operativa e sicurezza.

Retelit, già interconnessa direttamente alla piattaforma Azure tramite il proprio data center Avalon Campus di Milano, uno degli hub digitali più avanzati d’Italia, sarà il primo operatore in Italia a offrire una seconda connessione diretta e ridondata verso Azure attraverso il punto di interconnessione ospitato da Data4.

Questo nuovo assetto consente di eliminare i principali punti di criticità, sia di tipo locale che geografico, offrendo una risposta concreta alle esigenze di business continuity.

Per i clienti già attivi presso l’Avalon Campus con ExpressRoute – il servizio di Azure che permette di creare una connessione privata e diretta con la propria infrastruttura IT –, l’aggiunta del nuovo servizio di connessione ridondata sarà immediata e trasparente, senza impatti sull’operatività e senza la necessità di riconfigurazioni complesse.

L’infrastruttura è progettata secondo un approccio multi-regione per offrire massima flessibilità geografica e e continuità operativa anche alle aziende che sono connesse ad Azure in altre regioni al di fuori dell’Italia, come ad esempio Amsterdam.

L’iniziativa si inserisce in una strategia di cloud ibrido che punta a integrare le funzionalità avanzate di Microsoft Azure – tra cui soluzioni di intelligenza artificiale, analytics, collaborazione e sicurezza – con le infrastrutture e i servizi cloud di Retelit.

Dichiarazioni

“La collaborazione con Retelit ci consente di offrire ai clienti una doppia connettività verso Microsoft Azure su due punti geografici distinti, assicurando resilienza e affidabilità per le applicazioni più critiche”, ha dichiarato Sara Anselmi, Direttrice della divisione Global Partner Solutions di Microsoft Italia. “Si tratta del primo passo congiunto tra Microsoft Italia e Retelit verso una strategia più ampia di Hybrid Cloud che punta a portare l’esperienza e le funzionalità di Azure ovunque, con coerenza, sicurezza e flessibilità”.

“La soluzione che annunciamo oggi è finalizzata a migliorare e ottimizzare l’accesso ad Azure da parte dei nostri clienti, garantendo continuità operativa, sicurezza e semplicità di integrazione”, ha dichiarato Mimmo Zappi, Chief Commercial Officer di Retelit. “Si tratta di un’evoluzione concreta della nostra partnership con Microsoft, che oggi prende forma in un nuovo progetto strutturato in ambito Azure. Questo è solo il primo passo di un percorso più ampio, che nei prossimi mesi vedrà lo sviluppo di ulteriori iniziative congiunte pensate per supportare la trasformazione digitale del sistema produttivo e della Pubblica Amministrazione italiana, offrendo soluzioni sempre più complete e integrate in ambito Hybrid Cloud”.