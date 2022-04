Rilevamento e risposta alle minacce: Trend Micro è leader negli endpoint

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, è stata nominata Leader da Forrester nel rilevamento e risposta alle minacce negli endpoint (Endpoint Detection and Response – EDR). Questo riconoscimento, certificato dal report “The Forrester Wave: Detection and Response (EDR), Q2 2022”, sottolinea l’impegno dell’azienda nell’innovare la sicurezza degli endpoint, mantenendo allo stesso tempo il focus sulla centralità del cliente. Solo altre due aziende sono state nominate Leader da Forrester in questo segmento di mercato.

“L’endpoint è il punto di intersezione tra i dati, i dispositivi e gli utenti, per questo è tra gli obiettivi di attacco preferiti dai cybercriminali”, ha affermato Lisa Dolcini, Head of Marketing di Trend Micro Italia. “La maggior parte degli attacchi oggi supera gli endpoint, per questo offriamo la tecnologia EDR come parte di una piattaforma XDR più ampia, progettata appositamente per offrire un rilevamento e risposta alle minacce integrati nell’intera infrastruttura, riducendo allo stesso tempo la complessità e gli sforzi dei team SOC oberati di lavoro”.

Trend Micro ha ricevuto un punteggio di 5/5 in nove criteri di valutazione, tra cui “capacità di indagine”, “allineamento ATT&CK”, “capacità estese” e “innovazione futura”. Trend Micro ritiene che i punti di forza illustrati nel rapporto siano in linea con la posizione di Forrester circa il valore delle analisi di alta qualità.

Secondo il report Forrester infatti “nel processo di risposta agli incidenti, l’analisi è la parte che richiede più tempo. Per migliorare l’esperienza dell’analista, i clienti dovrebbero dare la priorità ai vendor in grado di fornire un contesto pertinente e semplificato per le indagini e la ricerca delle minacce, collegando gli eventi tra loro, offrendo informazioni tempestive e sfruttando il punteggio dinamico del rischio per i processi, le tecniche MITRE ATT&CK e altro ancora”.

Come leader nell’EDR, questo riconoscimento dimostra come Trend Micro si impegna a soddisfare le esigenze dei clienti in merito alle capacità di rilevamento e risposta moderne ma in continua evoluzione.

“Trend Micro innova ben oltre quello che si percepisce pubblicamente…” afferma il report di Forrester. “I clienti evidenziano l’interoperabilità tra le diverse parti dell’offerta come fattore chiave di differenziazione.”

Trend Micro era già stata precedentemente riconosciuta come Leader all’interno di “The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, Q4 2021”, “The Forrester Wave™: Endpoint Security Software As A Service, Q2 2021” e “The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2021”.

Il report “The Forrester Wave™: Detection and Response (EDR), Q2 2022” è disponibile QUI.