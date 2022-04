Perché le aziende scelgono soluzioni basate sul cloud per organizzare la loro gestione aziendale

Il cloud computing sta entrando oramai sempre più nei processi aziendali, proprio perché riunisce in sé numerose caratteristiche e diversi vantaggi che ormai lo fanno preferire ai servizi tradizionali non solo per quanto riguarda l’immagazzinamento dei dati e delle informazioni, ma anche rispetto all’architettura generale dei processi produttivi.

Essendo di fatto una piattaforma web raggiungibile da ogni parte grazie a una connessione a internet, è facile immaginare come il cloud rappresenti una risorsa importante per le imprese di tutte le dimensioni, perché grazie a esso possono creare modelli personalizzabili e scalabili, adatti alle diverse esigenze.

L’elemento della sicurezza

Il cloud permette di mantenere alto il livello di sicurezza dei dati in condivisione, soprattutto se le aziende integrano nei loro sistemi soluzioni come le reti private virtuali per garantire la privacy delle informazioni. Per avere una connessione a internet al riparo dall’attacco di hacker o cybercriminali, in azienda scarica VPN per garantire che tutti i dati in entrata e in uscita dai tuoi dispositivi siano criptati. Non solo, perché prima di raggiungere la loro destinazione, una VPN devia il flusso di informazioni criptati a un server remoti, rendendo di fatto impossibile la nostra geolocalizzazione.

Cloud, una soluzione economica ed efficiente

Un altro elemento da tenere in considerazione quando si pensa alle soluzioni in cloud, è quello dei costi. A differenza delle soluzioni fisiche, quelle in cloud danno la possibilità di adeguare facilmente le infrastrutture alle esigenze mutevoli dell’azienda.

In questo modo, anche la programmazione dei costi sarà ottimizzata in virtù dello scenario competitivo che le imprese si trovano ad affrontare nel corso dei mesi. Inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria risulterà più efficiente e permetterà la conservazione del business anche in situazioni estreme, perché le soluzioni in cloud sono per loro natura anche facilmente migrabili.

Il cloud è sostenibile e sempre aggiornato

Le soluzioni in cloud sono scelte dalle aziende di tutte le dimensioni anche perché riescono a coniugare elementi di efficienza del business alla sostenibilità, un tema che sta diventando sempre più caro alle imprese italiane che cercano soluzioni capaci di sostenere l’evoluzione e gli obiettivi dell’impresa, senza gravare sull’ambiente. Il cloud permette tutto questo perché ha un peso decisamente minore rispetto alle infrastrutture fisiche, per quanto riguarda creazione, manutenzione e smaltimento. Senza contare che per sua natura il cloud può contare su un livello di reattività che non può avere paragoni rispetto ai modelli tradizionali.

Perché le aziende scelgono soluzioni in cloud

Negli ultimi mesi il mondo del lavoro è cambiato radicalmente e sempre più aziende iniziano a fare ricorso allo smartworking e in generale al lavoro da remoto come una peculiarità importante della loro organizzazione. L’obiettivo è duplice, perché da una parte c’è la volontà di trovare soluzioni tecnologiche che soddisfino le esigenze del business, dall’altra c’è quella di ottimizzare i costi ricorrendo a flussi più snelli e reattivi. Senza dimenticare poi i vantaggi per la popolazione aziendale, che grazie alla tecnologia mantiene un alto livello di produttività ed efficienza riuscendo allo stesso tempo a migliorare il bilanciamento tra vita privata e lavoro.