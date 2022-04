L’Enterprise Identity Cloud guida la crescita di Saviynt

Saviynt fornitore di soluzioni intelligenti di identità e governance degli accessi, ha conseguito un fatturato annuo da record nel 2021, grazie all’adozione da parte dei clienti dell’unica Convergent Identity Platform del settore (CIP) composta dalle soluzioni cloud-native di Identity Governance (IGA) e Privileged Access Management (PAM). Stando a quanto riferito dall’azienda, le imprese che stanno per intraprendere percorsi di Zero Trust Security si sono affidate all’Enterprise Identity Cloud (EIC) di Saviynt per diminuire i costi, ridurre la complessità e semplificare le attività di Identity and Access Management (IAM).

Le innovazioni di prodotto guidano la crescita, la fidelizzazione e il successo dei clienti

Lo scorso novembre, Saviynt ha rilasciato la soluzione Enterprise Identity Cloud (EIC) 2021, una release che assicura risparmi sui costi di implementazione e integrazione rispetto ai tradizionali prodotti IGA e PAM, grazie a innovazioni come l’auto-discovery di app e utenti non gestiti, flussi di lavoro condivisi sulle identità, un processo decisionale più rapido tramite l’utilizzo dei parametri di rischio e raccomandazioni generati dai motori di analytics proprietari. Saviynt ha poi previsto molteplici miglioramenti per gli utenti, fornendo servizi di identità gestibili attraverso strumenti come l’app certificata ServiceNow, l’app Microsoft Teams e un desktop agent migliorato per l’accesso sicuro al desktop.

Le soluzioni EIC di Saviynt, compresa la nuova gamma Application Access Governance (AAG) e Third-Party Access Governance (TPAG), hanno prodotto una crescita annuale del 42% sul fatturato SaaS, guidata soprattutto dall’incremento del 138% sulla soluzione Cloud PAM che protegge l’accesso sensibile e privilegiato tra i cloud workloads e le applicazioni in SaaS, utilizzando un approccio un approccio zero standing privilege (ZSP).

La continua innovazione dei prodotti e la strategia delineata ‘Customer-First’ di Saviynt hanno portato a un tasso di fidelizzazione del cliente pari al 97%con un aumento del 42% tra i clienti Fortune 1000 e Global 2000, clienti che hanno scelto la piattaforma convergente delle identità per incrementare il loro livello di sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale rilasciata alla stampa da Kumar KV, CISO di Narayana Health: «Per soddisfare gli obiettivi di business e security, avevamo bisogno di una soluzione per le identità che fosse efficace e semplice da gestire. Saviynt ci ha aiutati a mettere in sicurezza gli accessi all’infrastruttura applicativa e a predisporre le basi per i prossimi step in materia di identità e sicurezza. La piattaforma EIC ha mantenuto le promesse, confermando un rapido ‘time to value’ nel percorso verso una migliore postura di controllo e security con una user experience di qualità».

Anche le partnership chiave hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita del fatturato dell’azienda. Saviynt ha annunciato l’alleanza strategica e il programma di servizi gestiti con Deloitte, uno dei maggiori provider di servizi per prevenire il rischio informatico, per fornire soluzioni complete di identità digitale.

Come concluso da Amit Saha, CEO di Saviynt: «Saviynt ha registrato uno straordinario 2021, ma abbiamo ancora molta strada da percorrere. Con l’inizio del 2022 siamo sempre più impegnati nell’aiutare i nostri clienti a trasformare le identità nelle aree maggiormente critiche, implementando il modello Zero Trust, proteggendo gli ambienti multi-cloud e potenziando la governance degli accessi di terze parti».

La continua richiesta di soluzioni innovative di identità cloud ha spinto Saviynt a espandere significativamente lo staff interno, incrementando del 56% l’organico dei dipendenti solo negli ultimi dodici mesi – con i team nelle regioni EMEA e APAC che sono cresciuti di oltre il 100%. L’organico globale di Saviynt ha superato nel 2021 gli 850 dipendenti.

Per Saviynt apprezzamenti nel settore per la leadership su innovazione e crescita

Oltre a questa importante crescita del fatturato, Saviynt ha ricevuto il punteggio più alto nella Gartner® IGA Solution Scorecard 2021 ed è stata riconosciuta come Gartner® Peer Insights Customers’ Choice 2021.

KuppingerCole ha indicato l’azienda come leader globale nella gestione degli accessi privilegiati (PAM) nel proprio report Leadership Compass 2021, e come leader globale nel controllo degli accessi per SAP e per altre applicazioni nel reportLeadership Compass 2022.

Nel 2021, Saviynt si è classificata nella lista di Inc. Magazine tra le aziende private in forte crescita in America, classificandosi al numero 1.585 con un incremento del 295% e come una delle imprese classificate nella Deloitte Technology Fast 500. Questi riconoscimenti sono il risultato immediato del tasso di crescita dell’azienda nel fatturato annuale.