BMC aumenta la produttività degli sviluppatori

BMC ha annunciato diverse nuove innovazioni e integrazioni alle sue offerte BMC Automated Mainframe Intelligence (BMC AMI) e BMC Compuware. Queste innovazioni aumentano notevolmente la produttività degli sviluppatori, predicono l’impatto dei servizi e aiutano a impedire agli aggressori di compromettere gli ambienti mainframe.

Come riportato fin dalle prime battute in una nota ufficiale alla stampa da Katie Norton, Senior Research Analyst, DevOps presso IDC: «Le organizzazioni stanno cercando di trattare il mainframe come qualsiasi altra piattaforma informatica con le stesse esigenze di innovare ed essere più efficienti e sicuri. Ciò implica selezionare gli strumenti giusti capaci di ottimizzare realmente le prestazioni e i costi mantenendo alta la produttività degli sviluppatori. L’utilizzo di moderni strumenti di sviluppo mainframe, rilevamento e risposta alle minacce, insieme all’automazione, aiuta le aziende a collegare il mainframe alle loro iniziative di trasformazione più ampie come DevOps, AppSec, SecOps e AIOps».

Sviluppatori più produttivi e consegna più rapida delle applicazioni

Grazie alla nuova integrazione BMC Compuware ISPW Git, i team di sviluppo mainframe hanno la flessibilità di adottare in toto Git o di utilizzare la sandbox di feature branches ISPW per creare e modificare codice in un ambiente completamente controllato e isolato. Con un semplice clic con il pulsante destro del mouse gli utenti Git sfruttano appieno le funzionalità di compilazione, test e distribuzione del mainframe ISPW nella loro pipeline CI/CD. Secondo Forrester, l’utilizzo di moderni strumenti di sviluppo mainframe aumenta la produttività degli sviluppatori del 175% e la frequenza di implementazione del 600% senza compromettere la qualità.

Utilizzando l’integrazione di Veracode con BMC Compuware Topaz Workbench, le organizzazioni possono ora scoprire i rischi per la sicurezza nelle applicazioni mainframe all’inizio del ciclo di vita dello sviluppo. Il moderno ambiente di sviluppo integrato (IDE) della soluzione BMC Compuware Topaz Workbench edita ed esegue il debug del codice e, a seguire, il Veracode IDE Scan identifica le vulnerabilità nel codice scritto. L’integrazione di Veracode consente agli sviluppatori di utilizzare la tecnica dello “shift left” e scansionare il codice per rilevare eventuali difetti di sicurezza all’inizio del ciclo di vita dello sviluppo, quando è più facile e meno costoso apportare correzioni.

Sicurezza Zero Trust e protezione da ransomware

Una primizia per gli ambienti mainframe, il prodotto BMC AMI Enterprise Connector for Illumio consente ai clienti di ottenere un’implementazione Zero Trust di successo fungendo da traduttore bidirezionale tra la segmentazione Zero Trust di Illumio e il mainframe. Inoltre, il sistema BMC AMI Command Center for Security fa emergere attività dannose sulle prestazioni per il team di incident response, riducendo i costi operativi con la possibilità di automatizzare il ripristino delle password e scaricare i carichi di lavoro di monitoraggio della sicurezza per ridurre i costi di utilizzo. Queste innovazioni consentono alle organizzazioni di migliorare la propria posizione di sicurezza prevenendo la compromissione a più livelli per proteggersi da attacchi ransomware dannosi.

Con BMC abilitazione del servizio ininterrotto

Combinando analisi predittiva e dettagli utilizzabili in un’unica interfaccia, la soluzione BMC AMI Ops ora assicura ai team operativi un servizio ininterrotto aiutandoli a rispondere a potenziali problemi prima che si verifichino. La soluzione utilizza l’intelligenza artificiale (AI) pronta all’uso per iniziare a far emergere la causa principale di un problema attraverso un’interfaccia intuitiva che presenta i dati in una vista panoramica e prioritaria per una rapida risoluzione. Il supporto di smart card e certificati fornisce un ulteriore livello di sicurezza senza altre complessità.

BMC ha anche annunciato di recente il day one support dell’ultima versione di IBM Db2 e IBM z16, collaborando con IBM in modo che l’intero portafoglio delle soluzioni mainframe BMC AMI e BMC Compuware sia compatibile con Db2 13 e IBM z16.

Come concluso da John McKenny, senior vice president e general manager, Intelligent Z Optimization and Transformation di BMC: «BMC si impegna a fornire moderne soluzioni mainframe che facilitano gli sviluppatori e aiutano le aziende ad avere successo nel processo di cambiamento. Con la nostra 30ma versione trimestrale e le nuove funzionalità nei nostri portafogli BMC AMI e BMC Compuware stiamo aiutando le organizzazioni ad aumentare la velocità, la qualità e l’efficienza per essere sempre al top del settore».