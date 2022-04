Flexible Workplace: il lavoro secondo SAS

SAS, specialista mondiale negli analytics, ha definito una nuova strategia per accompagnare le persone e l’organizzazione aziendale ad abbracciare un vero e proprio modello di Flexible Workplace.

Ci sono tre elementi importanti della cultura SAS che rappresentano le fondamenta stessa di questo nuovo modo di vivere l’azienda e il lavoro. Il primo è la fiducia verso le persone e tra le persone verso i propri manager (c’è un buon clima di comunicazione, ascolto, confronto). Il secondo è l’attenzione al welfare, almeno il 30% degli investimenti in ambito People viene investito in servizi per le persone dell’azienda e i loro familiari, con una fortissima attenzione ai loro bisogni. Il terzo elemento culturale importante è legato al clima dell’ambiente di lavoro (non inteso solo nella sua accezione di spazi fisici) che mira a favorire le relazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Stefano Quaia, Head of HR SAS Italy, Austria & South Eastern Europe: «Un Flexible Workplace, così come lo stiamo modellando in SAS (incoraggiando la presenza in ufficio per due giorni a settimana come media), implica una attenzione profonda ad aspetti come l’ingaggio e la relazione delle persone, all’inclusione e all’equità, nonché agli impatti verso il mercato e i clienti che devono sempre rimanere al centro della nostra capacità di proposta e risposta. Ciò che ci deve ispirare e guidare sono i risultati, lasciamo alle persone la possibilità di scegliere come e dove lavorare: potrebbero venire in sede per la collaborazione e la relazione con i colleghi o per svolgere attività in team particolarmente creative, lavorare in remoto, scegliere una combinazione delle due o decidere di lavorare in smart working per 5 giorni con orario flessibile. Creando così un dinamismo giornaliero che inizia dalle esigenze individuali per integrarsi con quelle del proprio team di appartenenza e con i bisogni del cliente».

I 7 pilastri del Flexible Workplace di SAS

Rimanendo fedeli ai tre principi cardine della cultura di SAS (fiducia, welfare, clima), consapevoli che un ambiente di lavoro “rigenerativo” attento al benessere delle persone, diventa il perno centrale per garantire al business e al mercato prestazioni sostenibili, l’azienda ha quindi definito una vera e propria strategia per introdurre il nuovo concetto di lavoro ibrido e flessibile.

Queste le 7 direttrici su cui si fonda il framework metodologico modellato da SAS per costruire e sviluppare una nuova cultura del lavoro: