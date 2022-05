Customer Experience B2B al centro della ripresa per Liferay

Liferay, multinazionale specializzata nella creazione di esperienze digitali ricche e integrate tra web, mobile e dispositivi connessi, ha annunciato di essere tra i sostenitori del Tavolo di Lavoro dedicato alla Customer Experience nel B2b organizzato dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.

Il prossimo 4 maggio, l’azienda parteciperà al primo incontro per condividere le proprie esperienze e conoscenze in ambito CX.

Alla sua prima edizione, il tavolo di lavoro nasce nel 2022 dall’intersezione delle attività di Ricerca degli Osservatori Digital B2b e Omnichannel Customer Experience e ha l’obiettivo di comprendere le opportunità derivanti dall’impostazione di strategie di relazione con i propri clienti business basate su logiche data-driven e customer centric.

L’iniziativa mira a essere un punto di riferimento per i decision maker di diversi settori in contesti B2b per la costruzione di strategie efficaci di gestione della relazione con i clienti, sfruttando al meglio i canali digitali e fisici.

Parte essenziale del Tavolo è l’attività di Ricerca che quest’anno analizzerà, tra le altre cose, l’approccio delle aziende business alla Customer Experience B2B e identificherà le sfide organizzative delle aziende b2b nel processo di gestione del cliente.

Customer experience nel B2B: il contributo di Liferay

In particolare, Liferay fornirà il proprio contributo e metterà a disposizione l’esperienza maturata nell’ambito della customer experience nel B2B, dimostrando l’importanza che essa ricopre per il successo di un’azienda, e quanto piattaforme e tecnologie digitali sempre più innovative come quella Liferay siano in grado di garantire risultati immediati e tangibili.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Diego Iodice, Account Manager di Liferay: «Siamo lieti di poter sostenere il tavolo di lavoro sulla Customer Experience degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, condividendo la nostra expertise in ambito CX. Il momento che stiamo vivendo è particolarmente importante sia in termini di ripresa del nostro Paese che di investimenti post-pandemia e, mai come oggi, la digitalizzazione e le tecnologie abilitanti ricoprono un ruolo fondamentale nel permettere alle aziende di continuare a essere competitive. E l’elemento chiave per una trasformazione di successo è certamente la customer experience».