dvLED: obiettivo centrato per Sharp NEC

In occasione di ISE 2022, che si terrà dal 10 al 13 maggio a Barcellona, Sharp NEC Display Solutions Europe presenterà (allo stand E600, Hall 3) l’ultima novità della serie dvLED E Essential, il NEC LED-E012i-108.

La serie E si distingue per una riproduzione di contenuti ad alto impatto con tutti i vantaggi dei dvLED fine-pich per interni, ma è concepita per applicazioni più attente ai costi per sale riunioni aziendali e digital signage.

Progettato per un’installazione rapida e semplice, il nuovo monitor è leggero e super sottile, e grazie alla versatilità può essere posizionato sia a parete che su supporto stand alone.

La gamma NEC dvLED E risponde a due requisiti di mercato sempre più rilevanti. I modelli sono più economici e favoriscono l’adozione della tecnologia LED nelle sale riunioni aziendali e per il digital signage, in particolare presso punti vendita al dettaglio. Inoltre, i monitor sono semplici da installare ma al contempo eleganti, grazie al profilo sottile di soli 29 mm e al leggero cabinet in alluminio. La serie dvLED E offre economicità e versatilità senza compromessi con le tipiche prerogative dei prodotti Sharp/NEC: qualità visiva, affidabilità, durata e sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Nils Detje, Product Manager Direct View LED presso Sharp NEC Display Solutions Europe: «Siamo lieti di offrire a clienti aziendali o punti vendita una soluzione preconfigurata che unisce tutti i vantaggi dei LED fine-pich ad un prezzo conveniente. La nuova serie dvLED E ha tutte le caratteristiche che consentono di offrire contenuti ad alto impatto: una soluzione preconfigurata per interni che racchiude tutto ciò di cui il cliente ha bisogno per implementare ampie superfici di visualizzazione senza l’ostacolo delle cornici, con una luminosità eccezionale e un contrasto elevato in grado di catturare lo sguardo anche in spazi fortemente illuminati».

Come concluso da Nils Detje: «Il NEC LED-E012i-108 è la scelta ideale per quelle aziende che cercano il miglior rapporto prezzo/prestazioni senza scendere a compromessi con la qualità dell’immagine. Una tecnologia LED dai prezzi contenuti ma con un’eccellente qualità visiva per sale riunioni e negozi».

Cliccate qui per maggiori informazioni sui NEC dvLED preconfigurati “ready-to-go”, disponibili in diverse grandezze e dimensioni pixel.