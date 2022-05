NTT presenta la nuova offerta IoT Services for Sustainability

NTT, fornitore globale di soluzioni tecnologiche e di business, ha presentato la propria offerta IoT Services per la Sostenibilità. La nuova gamma di soluzioni end-to-end aiuteranno le organizzazioni a fare ulteriori progressi nei confronti delle iniziative di sostenibilità globali e a prendere decisioni data-driven per ridurre il loro impatto ambientale attraverso l’uso intelligente della connettività IoT.

Le nuove soluzioni includono:

OCR Meter Reading: un lettore ottico per fornire dati quasi in tempo reale da qualsiasi tipo di contatore (acqua, luce e gas). L’OCR Meter può essere utilizzato anche per leggere qualsiasi altra tipologia di strumento, come barometri e termometri.

questa tecnologia offre protezione in tempo reale contro i danni causati dall’acqua per progetti di spazi intelligenti. Predictive Maintenance: questa soluzione raccoglie i dati dai sensori per creare modelli in grado di prevedere l’insorgere di eventi di interesse, tra cui un eventuale downtime causato da incident; oppure nei casi in cui un determinato elemento dell’infrastruttura necessiti di essere sostituito.

questa soluzione raccoglie i dati dai sensori per creare modelli in grado di prevedere l’insorgere di eventi di interesse, tra cui un eventuale downtime causato da incident; oppure nei casi in cui un determinato elemento dell’infrastruttura necessiti di essere sostituito. Environmental Monitoring: questa tecnologia usa i sensori per rilevare la presenza di sostanze inquinanti nell’aria e nell’acqua così come per tracciare la temperatura e il livello di umidità.

La gamma IoT Services for Sustainability di NTT include un’integrazione IT/OT sicura e supporto end-to-end. Questo consente alle organizzazioni di rendersi conto velocemente dei benefici introdotti dall’implementazione di questa tecnologia per l’intera azienda. I benefici includono un risparmio dei costi energetici, una più rapida riduzione delle emissioni nocive, un’eccellenza operativa avanzata e una migliore abilitazione del lavoro per tutta l’organizzazione. La gamma di soluzioni è supportata dalla nuova rete LoRaWAN di NTT e dal suo catalogo di sensori per misurare, monitorare e raccogliere dati per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

“Le tecnologie IoT sono uno strumento essenziale nella lotta globale contro i cambiamenti climatici,” ha affermato Jeff Merritt, Head of Urban Transformation at the World Economic Forum. “Siamo consapevoli delle azioni che devono essere intraprese per creare un futuro più sostenibile e abbiamo a disposizione una solida suite di tecnologie per contribuire a ridurre il nostro impatto sull’ambiente. Il mondo sta cercando di accelerare l’implementazione di queste soluzioni e aziende come NTT avranno un ruolo fondamentale nel supportare le aziende e gli enti governativi a capitalizzare questa opportunità.”



Questo annuncio segue la nomina di due leader riconosciuti alla guida delle iniziative IoT e di sostenibilità. Devin Yaung, leader del settore wireless con oltre 25 anni di esperienza tecnologica incentrata sulla trasformazione del business, è stato nominato SVP of Group Enterprise IoT Products and Services di NTT Ltd. A Vicky Bullivant è stata assegnata la carica di Senior Vice President, Group Sustainability di NTT Ltd. Vicky vanta 25 anni nella creazione e realizzazione di strategie di successo nell’ambito della sostenibilità, del sociale, del clima e delle attività di ESG a supporto degli obiettivi commerciali in ambienti aziendali in rapida evoluzione.



“Pertanto, oggi è più cruciale che mai dare priorità e fornire soluzioni di sostenibilità per le aziende nostre clienti. La nostra nuova gamma di soluzioni supporterà le organizzazioni nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità e nel miglioramento dell’intera operatività, sia che si tratti di ridurre gli sprechi dovuti ai difetti di produzione o di comprendere l’impatto ambientale della loro supply chain. L’IoT consentirà alle imprese di prendere decisioni in tempo reale, semplificando i processi e trasformando la sostenibilità del proprio business. Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova offerta in un momento così critico, contribuendo a guidare il cambiamento in modo attivo e concreto, insieme ai nostri clienti, per creare un futuro più sostenibile.”