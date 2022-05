Arete: con SentinelOne gestite con successo oltre 2.000 violazioni di ransomware aziendali

SentinelOne, fornitore di una piattaforma autonoma di cybersecurity, comunica che Arete, partner globale che opera nel cyber-risk e nella digital investigation, con la piattaforma XDR Singularity ha risolto oltre 2.000 attacchi ransomware aziendali su scala globale. Arete, uno dei primi partner scelti da SentinelOne, è stato un pioniere nello sfruttare la tecnologia XDR di SentinelOne nella gestione dei rischi degli Incident Response, nella valutazione dei danni subiti e nei servizi di Management Risk.

“I costi del crimine informatico sono sbalorditivi e alcune stime indicano che nel 2021 le imprese hanno subito un costo totale equivalente a un terzo del PIL americano” ha dichiarato Joe Mann, CEO e Founder di Arete. “L’aspetto cruciale nel limitare le perdite finanziarie è legato alla velocità e, più rapidamente i nostri esperti di sicurezza riescono a rilevare e rimediare ai danni, minori sono i rischi per i clienti. Nessuno assicura la stessa velocità di SentinelOne. La capacità di eliminare i processi manuali e di fornire rilevamento e risposta autonoma è fondamentale per lo sviluppo e il successo delle nostre attività.”

Il team di Arete, composto da specialisti di cybersecurity e digital forensics, ha indagato su alcune delle violazioni più complesse a livello mondiale. Per accelerare i tempi di risposta e ridurre i rischi, Arete ha implementato la piattaforma Singularity XDR di SentinelOne e la tecnologia Storyline Active Response (STAR) nei casi di risposta agli incident. La tecnologia alimentata dall’AI di SentinelOne fornisce capacità di mitigazione delle minacce, remediation e rollback del ransomware, con il minimo coinvolgimento delle persone. Pertanto, le imprese che hanno subito attacchi e che si affidano ad Arete e SentinelOne sono tornate operative 4 volte più velocemente rispetto agli standard del settore.

“Arete è una delle nostre partnership più consolidate nel settore degli Incident Response”, ha sottolineato Nicholas Warner, President Security di SentinelOne. “La società ha avuto un ruolo fondamentale nel valorizzare i plus di Singularity XDR nell’accelerare l’indagine e la risposta alle violazioni informatiche. Dopo Arete, molte delle principali strutture di consulenza e di Incident Response a livello internazionale hanno adottato SentinelOne come primaria piattaforma di cybersecurity per la risposta agli incident. Siamo entusiasti di proseguire con successo la partnership per raggiungere ulteriori risultati insieme.”