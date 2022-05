Case prefabbricate: come prendersene cura in maniera corretta

Prendersi cura delle case prefabbricate in legno per garantire loro salute e longevità è un aspetto molto importante.

A differenza dei classici mobili Ikea o delle scatole dei farmaci, è difficile ottenere un “bugiardino” o un manuale per la corretta manutenzione di queste strutture e, spesso, nell’intento ci si affida ad informazioni trovate un po’ per caso su Google o a falsi miti ottenuti per passaparola.

Per evitare di farti sprecare tempo e denaro, abbiamo deciso di realizzare una guida su misura per la corretta manutenzione dei prefabbricati case, da cui potrai prendere spunto e svolgere le operazioni indicate in totale autonomia.

Tieni presente che alcune delle regole indicate in seguito possono essere applicate anche per le classiche case in mattoni e calcestruzzo, perché sono una valida prassi per il mantenimento di una abitazione.

Una corretta manutenzione delle case prefabbricate..

Prendersi cura delle case prefabbricate legno è un atto d’amore e le operazioni di manutenzione possono essere svolte da chiunque, sia che uno possieda o meno esperienza e manualità.

Infatti, le case prefabbricate in legno necessitano di più cure rispetto ad una semplice casa in mattoni o cemento, perché il legno, essendo un materiale naturale, tende a deteriorarsi con il tempo, questo a causa delle condizioni atmosferiche (vento, acqua, sole, pioggia, neve etc.) a cui viene esposto.

Per questo motivo, è necessario svolgere due tipologie di manutenzione:

, da svolgere almeno due volte l’anno – meglio se in primavera ed autunno –, Straordinaria, da svolgere ogni tre/cinque anni.

Nelle prossime righe andremo a scoprire più in dettaglio in cosa consistono queste due tipologie di manutenzione per case prefabbricate di legno, di modo che tu possa sapere quale sarà la tua prossima mossa.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria consiste in tutti quei piccoli lavoretti ed operazioni che devono essere svolti più volte l’anno e che, sebbene non richiedano grande impegno, rappresentano un punto fondamentale per un corretto flusso vitale della struttura.

L’elenco delle cose da fare

Tra i principali lavori di manutenzione ordinaria da svolgere all’interno e all’esterno delle case prefabbricate in legno troviamo:

Pulizia dei locali interni , consiste nella rimozione di polvere, sporco e capelli, che molto spesso si rifugiano sugli angoli di casa (quelli meno frequentati). Ti stupirai di quanta polvere raccoglierai con un semplice panno in microfibra e, per questo motivo, consigliamo caldamente di svolgere questa operazione perlomeno una volta ogni settimana (anche perché è poco salutare vivere in mezzo a germi, batteri e polvere). Inoltre, almeno una volta ogni 10-15 giorni, consigliamo di lavare il pavimento con un detergente delicato per legno e dell’acqua calda (questa operazione va ripetuta più di frequente, nel caso in cui in casa siano presenti animali);

, consiste nella rimozione di polvere, sporco e capelli, che molto spesso si rifugiano sugli angoli di casa (quelli meno frequentati). Ti stupirai di quanta polvere raccoglierai con un semplice panno in microfibra e, per questo motivo, consigliamo caldamente di svolgere questa operazione perlomeno una volta ogni settimana (anche perché è poco salutare vivere in mezzo a germi, batteri e polvere). Inoltre, almeno una volta ogni 10-15 giorni, consigliamo di lavare il pavimento con un detergente delicato per legno e dell’acqua calda (questa operazione va ripetuta più di frequente, nel caso in cui in casa siano presenti animali); Pulizia dei locali esterni : analogamente alla pulizia interna, anche i locali esterni dovrebbero essere puliti per mantenere un certo decoro. A tal proposito, consigliamo di rimuovere sporco e polvere con l’aiuto di una scopa saggina (simile a quelle per rimuovere la cenere dal caminetto), oltre a rimuovere eventuali incrostazioni, smog e sporcizia superficiale presente nei balconi/terrazze/soglia della finestra;

: analogamente alla pulizia interna, anche i locali esterni dovrebbero essere puliti per mantenere un certo decoro. A tal proposito, consigliamo di rimuovere sporco e polvere con l’aiuto di una scopa saggina (simile a quelle per rimuovere la cenere dal caminetto), oltre a rimuovere eventuali incrostazioni, smog e sporcizia superficiale presente nei balconi/terrazze/soglia della finestra; Controllo di pluviali : per evitare la formazione di muffe ed umidità nei pannelli di legno della struttura, è essenziale verificare la presenta di eventuali ingorghi sulle grondaie, al fine di garantire il naturale deflusso dell’acqua piovana. In genere, sui pluviali è possibile trovare fogliame e rametti portati dagli uccellini;

: per evitare la formazione di muffe ed umidità nei pannelli di legno della struttura, è essenziale verificare la presenta di eventuali ingorghi sulle grondaie, al fine di garantire il naturale deflusso dell’acqua piovana. In genere, sui pluviali è possibile trovare fogliame e rametti portati dagli uccellini; Verifica della presenta di muffe ed umidità: nel caso in cui la casa si trovi in una zona particolarmente uggiosa, è essenziale verificare che non ci siano infiltrazioni d’acqua (sia nelle pareti che nel pavimento), le quali potrebbero causare la formazione di funghi, muffa ed umidità. Tali agenti, se non rimossi preventivamente, potrebbero portare alla decomposizione della struttura.

In aggiunta, nel caso sia presente un impianto di climatizzazione, quest’ultimo va sanificato ogni anno con dei prodotti appositi (attenzione alla pulizia dei filtri!).

Strumenti utili per la pulizia

Per facilitarti nella pulizia del pavimento, se non hai voglia o tempo, potresti pensare di acquistare un piccolo robot multifunzione, ossia che aspira la polvere o le briciole dal pavimento e, successivamente, lo lava; un investimento che darà i suoi frutti sin da subito.

Invece, per quanto riguarda la pulizia del pavimento esterno e delle fughe delle piastrelle, potresti pensare di acquistare l’idropulitrice; si tratta di uno strumento molto efficiente, il quale rimuove sporco ed incrostazioni da qualsiasi superficie solida, grazie ad un getto d’acqua emesso a pressione elevata.

Manutenzione straordinaria

A differenza della manutenzione ordinaria, che deve essere svolta regolarmente, la manutenzione ordinaria dovrà essere svolta ogni tre-cinque anni, a seconda dell’esposizione della struttura e della relativa usura.

Infatti, lavori di manutenzione straordinaria per case prefabbricate in legno consistono in:

Riverniciatura delle pareti esterne : è un’operazione importantissima, perché protegge le pareti in legno dalla decomposizione. Questa operazione può essere svolta più o meno di frequente a seconda dell’esposizione dell’edificio; più è esposto alle intemperie, minore sarà il tempo che dovrà trascorrere tra un lavoro e l’altro. Si consiglia di applicare dell’impregnante e dello smalto, prima e dopo la verniciatura delle pareti;

: è un’operazione importantissima, perché protegge le pareti in legno dalla decomposizione. Questa operazione può essere svolta più o meno di frequente a seconda dell’esposizione dell’edificio; più è esposto alle intemperie, minore sarà il tempo che dovrà trascorrere tra un lavoro e l’altro. Si consiglia di applicare dell’impregnante e dello smalto, prima e dopo la verniciatura delle pareti; Riverniciatura delle pareti interne : sebbene questa non sia un’operazione particolarmente “in voga” (in genere, passano anni prima di riverniciare i locali interni di una casa, non è vero?), per rinfrescare gli ambienti interni e ridare loro luminosità, è essenziale riverniciare le pareti. Questo lavoro è indicato soprattutto per chi dà in locazione una casa, che dovrà essere riverniciata internamente ad ogni cambio di inquilino;

: sebbene questa non sia un’operazione particolarmente “in voga” (in genere, passano anni prima di riverniciare i locali interni di una casa, non è vero?), per rinfrescare gli ambienti interni e ridare loro luminosità, è essenziale riverniciare le pareti. Questo lavoro è indicato soprattutto per chi dà in locazione una casa, che dovrà essere riverniciata internamente ad ogni cambio di inquilino; Revisione della caldaia: per un corretto funzionamento dell’impianto e per evitare di incorrere in sanzioni, è essenziale svolgere la revisione della caldaia ogni 2 anni, per caldaie a gas più vecchie di 8 anni, ed ogni quattro anni, per caldaie di recente fabbricazione ed installazione.

Per quanto riguarda la revisione degli impianti di climatizzazione, essa va fatta ogni due o quattro anni a seconda della potenza dell’impianto e del tipo di alimentazione dello stesso.

..per una lunga vita

Al fine di garantire una lunga vita alla tua casetta, ti consigliamo di svolgere le operazioni di manutenzione qui indicate, sia per tipologia che tempistica.

Tuttavia, se ritieni che un lavoro debba essere svolto prima (o dopo) del previsto, potrai farlo senza timore, l’importante è essere consapevoli di ciò che si andrà a fare e dello stato di salute della struttura.