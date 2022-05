Identity Security: CyberArk è sul markteplace italiano di AWS

CyberArk, specialista globale nell’Identity Security, ha annunciato la disponibilità delle soluzioni CyberArk Privilege Cloud e CyberArk Endpoint Privilege Manager su Amazon Web Services (AWS) Marketplace, gestito da AWS Italia.

Questo estende la disponibilità globale su AWS per i clienti delle offerte SaaS di Identity Security di CyberArk, che garantiscono maggiore flessibilità e semplicità di implementazione, rapido time to value e riduzione dei rischi.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Paolo Lossa, Country Sales Director di CyberArk Italia: «I nostri clienti possono proteggere le identità in tutta la loro infrastruttura in modo ancora più semplice tramite AWS. In particolare, le aziende italiane che devono tenere seriamente in considerazione il luogo in cui vengono ospitati i dati beneficeranno della disponibilità di questo nuovo canale. Il Marketplace di AWS offre un’esperienza unica, che consentirà alle organizzazioni di acquistare e implementare rapidamente le soluzioni CyberArk per proteggere le proprie identità – umane e non – sempre più spesso sfruttate come vettore di attacco».

Migrare i workload nel cloud rappresenta una priorità assoluta per le aziende, e la forte volontà di supportare in modo sicuro le forze lavoro ibride ha creato la necessità di proteggersi da attacchi focalizzati sull’identità. Inoltre, sono numerose le organizzazioni in Italia, attive in differenti settori come pubblica amministrazione, istruzione, manifatturiero, servizi finanziari e sanitario, che devono rispondere a requisiti normativi specifici sulla sovranità dei dati.