Fino a che punto la tecnologia è penetrata nella nostra vita?

I recenti progressi della tecnologia sono davvero sorprendenti. La nostra vita, in pochi anni è stata trasformata, e coinvolti nel vortice, forse, non ce ne siamo nemmeno resi conto, ma andiamo a vedere qui di seguito quali aspetti della nostra quotidianità sono cambiati in meglio.

Vita personale

Siamo tutti collegati. Puoi stare seduto sul divano e parlare, utilizzando anche la webcam, con parenti e affetti lontani. Quante volte in passato hai fatto una brutta figura o hai addirittura litigato con qualcuno per aver dimenticato un appuntamento o un anniversario? Oggi non è più così: i nostri promemoria, anniversari, compleanni sono tutti conservati all’interno dei dispositivi tecnologici che ci portiamo sempre dietro.

Formazione e istruzione

Lavagne, aule studio, ricerche in biblioteca? Anche tutto ciò è ormai un lontano ricordo. ora il sapere è sempre più digitale e a portata di clic. Non si va più a lezione ma la lezione viene da te, sul tuo schermo. L’eLearning sta guadagnando terreno ed è stato molto utile anche in tempi recenti, durante la pandemia, salvando interi anni scolastici! Inoltre adesso non si devono più rispettare gli orari della biblioteca, visto che tutto è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette e non so a quanti di voi possa effettivamente mancare il classico “Shhh” che si continuava a udire nelle aule studio per zittire qualcuno che stava chiacchierando.

Lavoro

Anche le imprese dipendono sempre più dalla tecnologia. Meno viaggi di lavoro, più riunioni su zoom. Lo smart working, il lavoro in remoto è diventato normalità. Lavorare a distanza senza dover andare in ufficio, mangiare un boccone al volo in una tavola calda, in mensa o al bar, per molte persone è ormai un ricordo e anche questo è frutto della rivoluzione digitale che stiamo vivendo.

Settore bancario e finanziario:

Anche la nostra economia personale sta cambiando. Cambia il rapporto con i nostri istituti finanziari, sempre meno code agli sportelli e ai bancomat e sempre più “home-banking”. Ora si possono controllare i propri conti direttamente dal cellullare ed è possibile pagare praticamente di tutto, Se poi dovesse verificarsi qualche problema si è subito avvertiti tramite una notifica istantanea che arriva sullo smartphone che abbiamo nella tasca o in borsa, oppure sullo smartphone che abbiamo al polso.

La salute e il benessere fisico

Anche il nostro stato fisico può essere tenuto sotto controllo e migliorato grazie alla rivoluzione tecnologia che stiamo vivendo. Prima ci si doveva documentare su tutto o affidarsi a specialisti, ora basta una app per avere a propria disposizione un programma di allenamento completo adatto alle nostre esigenze.

Il gioco

