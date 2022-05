Intranet Italia Day: Liferay tra i protagonisti

Liferay, multinazionale specializzata nella creazione di esperienze digitali ricche e integrate tra web, mobile e dispositivi connessi, è lieta di annunciare la sua partecipazione, come main sponsor, all’Intranet Italia Day, in programma il prossimo 19 e 20 maggio presso Fondazione Stelline a Milano (ISCRIVITI QUI), e organizzato da Intranet Management e Ariadne Digital, entrambe parte di Ariadne Group. Un evento unico tutto italiano dedicato ai manager e i professionisti coinvolti in attività di progettazione o riprogettazione di intranet, comunità on line, sistemi di collaborazione e di portali aziendali e dove i massimi esperti nazionali e internazionali del settore si incontreranno per riflettere sul ruolo del digital workplace del futuro.

“Quella del prossimo maggio – dichiara Giacomo Mason, ideatore e promotore di Intranet Italia Day (IID) – sarà la terza edizione, finalmente di nuovo in presenza, dell’evento dedicato alla community italiana dei comunicatori interni e innovatori digitali. In questi due anni di pandemia tutti ci siamo accorti quanto i sistemi digitali siano vitali per la sopravvivenza di ogni impresa: un digital workplace ben fatto porta enormi benefici alle aziende, dal punto di vista economico, ma anche dell’engagement dei colleghi, perché migliora i processi, facilita la comunicazione e rende più facile la gestione dei task quotidiani di ciascuno. Una dimensione digitale interna che torneremo ad esplorare insieme ad ospiti di altissimo livello, durante Intranet Italia Day e al quale abbiamo voluto dedicare Intranet Italia Champions (IIC), un riconoscimento annuale per le aziende che hanno implementato sulla propria Intranet un’iniziativa, un contenuto, o una funzionalità innovativa e di successo”.

Durante l’evento interverrà inoltre Filippo Poletti, Digital Products Communications Manager di Fiera Milano, il quale racconterà di Noi Fiera, la intranet del gruppo di Fiera Milano e in particolare di come, grazie al supporto di Liferay, l’azienda abbia realizzato un portale ricco di contenuti, in grado di offrire una employee experience coinvolgente e intuitiva, che trasmette ai dipendenti un senso reale di essere parte attiva di una community.

“Una intranet non è solo un canale per la distribuzione di informazioni in azienda, ma anche un sistema che fornisce servizi ai dipendenti, per incrementare collaborazione e condivisione delle comunicazioni e ottimizzare le attività” commenta Filippo Poletti, Digital Products Communications Manager di Fiera Milano. “L’elevata scalabilità e la facilità di uso garantita dalla piattaforma Liferay DXP ci permette di pianificare una vasta gamma di contenuti, in modo completamente autonomo, senza alcuna limitazione.”

“Le moderne intranet diventano un canale ufficiale di comunicazione aziendale, un luogo in cui collaborare, trovare conoscenze affidabili e interagire con gli esperti interni” dichiara Matteo Mangiacavalli, Senior Account Manager di Liferay. “I dipendenti devono essere in grado di trovare in modo semplice e veloce comunicazioni ufficiali centralizzate e un repository di contenuti affidabili per poter fornire un’esperienza coerente ai loro clienti, da qualsiasi parte del mondo. L’obiettivo è quello di rendere le esperienze dei propri dipendenti altrettanto valide quanto quelle che si desidera fornire ai propri clienti. In questo modo i dipendenti non solo saranno più efficaci, ma si sentiranno più apprezzati e, di conseguenza, sarà più semplice trattenere i talenti più a lungo”.

Nel corso dei due giorni di evento Liferay organizzerà 3 sessioni di demo condotte da Luca Cavallo, Solution Architect di Liferay, che illustrerà come l’intranet sia diventata ormai lo strumento chiave per promuovere la collaborazione, aumentare la comunicazione e abilitare esperienze personalizzate.