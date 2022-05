Bertelsmann sceglie Verizon Business per la sua rete globale

Verizon Business è stata nuovamente scelta da Bertelsmann, società che opera nel campo dei media, dei servizi e dell’istruzione, per trasformare la sua infrastruttura di rete globale, diventando uno dei suoi global network transformation partner. Per le operazioni di Bertelsmann in America e nelle filiali delle regioni APAC ed EMEA, Verizon metterà a disposizione una soluzione Network-as-a-Service (NaaS), che si basa su una rete Software Defined-WAN (SD-WAN) gestita a livello globale e supportata da funzioni di sicurezza virtualizzate.

Con sede in Germania, Bertelsmann è una delle più grandi società mondiali in ambito media, servizi e istruzione che opera in circa 50 paesi in tutto il mondo. Le sue consociate includono il gruppo di intrattenimento RTL Group, Penguin Random House, BMG, il fornitore di servizi Arvato, Bertelsmann Printing Group, Bertelsmann Education Group e Bertelsmann Investments. L’azienda conta circa 130.000 dipendenti e ha un fatturato di 17,3 miliardi di euro.

Bertelsmann ha riconfermato la partnership con Verizon grazie alla comprovata affidabilità, sicurezza e innovazione dimostrate dall’azienda a partire dal 2016, quando ha iniziato ad accompagnare il gruppo tedesco nel suo percorso di migrazione di rete di prima generazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Scott Lawrence, Group Vice President di Verizon Business EMEA: «Trasformare le operazioni globali per diventare più agili e per competere nel frenetico ambiente digitale è essenziale per mantenere un vantaggio nel mercato. Le infrastrutture NaaS, con reti e sicurezza di nuova generazione, combinano l’affidabilità con il fattore agilità, leva competitiva per aziende di livello globale. Data l’importanza fondamentale di queste reti, è necessario che le aziende scelgano un partner che abbia una comprovata esperienza nel settore e comprenda il valore della sicurezza in quest’ambito».

La rete SD-WAN di nuova generazione integra al suo interno funzionalità di sicurezza. Verizon Advanced SASE fornisce una piattaforma di rete e protocolli di security universalmente distribuiti e basati su protocolli legati all’identità, in modo da garantire una connessione sicura per gli utenti finali di Bertelsmann e per i dispositivi utilizzati dall’azienda, in tutte le sue sedi.

Per Jochen Grochtdreis, Senior Vice President Corporate IT di Bertelsmann: «Una rete globale, stabile e sicura, è la chiave per il successo della nostra attività e per sfruttare le nuove opportunità di business offerte dal mondo agile e digitale. La nostra attività dipende enormemente dalla qualità della nostra rete. È stato fondamentale il supporto di un partner tecnologico di fiducia con una comprovata esperienza globale con cui condividiamo la stessa visione in merito alla rete come supporto all’evoluzione della nostra attività. Verizon Business è stato il nostro Global Network Transformation Partner negli ultimi cinque anni e siamo fiduciosi che sia anche il partner giusto per il nostro futuro».

Che cos’è Network as a Service e perché è importante

Il network as a service (NaaS) di Verizon Business è una soluzione on-demand che utilizza le più recenti tecnologie in materia di connettività, rete e sicurezza. L’offerta on-demand include più tecnologie e fornisce un’unica soluzione al cliente per favorire la sua trasformazione digitale. Con le recenti evoluzioni, clienti come Bertelsmann disporranno della tecnologia più avanzata in maniera quasi istantanea e potranno concentrarsi su ciò che conta di più per loro.