Nokia sceglie Oracle Cloud HCM per gestire le risorse umane a livello globale

Nokia ha scelto Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) per consolidare e sostituire i propri sistemi di risorse umane in cloud, nell’ambito di un programma di digitalizzazione a livello globale. Il gruppo di telecomunicazioni si servirà delle soluzioni Oracle Cloud HCM per gestire tutti i suoi processi HR – dalla selezione del personale alle retribuzioni e alla gestione delle performance – nei 130 Paesi del mondo in cui opera.

La sostituzione dei sistemi HR on-premise con Oracle Cloud HCM rientra nella strategia “One Nokia Digital” che Nokia ha lanciato nel 2021 per aumentare la competitività dell’azienda, digitalizzando la sua operatività. Nokia ha scelto Oracle Cloud HCM per la sua capacità di standardizzare i processi HR su una piattaforma dati comune e unica, per offrire una Employee Experience coerente a tutti i team e di gestire e far scalare più facilmente i servizi HR a livello globale.

“L’ottimizzazione dell’Employee Experience e della responsabilità verso i dipendenti è una parte centrale della nostra strategia HR. Il nostro obiettivo è quello di avere più agilità organizzativa, un’esperienza eccellente e un’efficienza maggiore, a supporto della competitività di Nokia. Siamo soddisfatti della partnership con Oracle, perché ci offre una solida base per la creazione di esperienze digitali che mettono al centro l’utente reale“, ha dichiarato Lisbeth Nielsen, Head of People Experience di Nokia.

“Grazie a soluzioni avanzate come Oracle Cloud HCM, vogliamo accelerare il processo di digitalizzazione di Nokia. L’implementazione contribuirà ad aumentare l’efficienza e la produttività e ci darà funzionalità AI e dati da sfruttare per sviluppare agilità e performance aziendali“, ha aggiunto Alan Triggs, Chief Digital Officer di Nokia.

Oracle Cloud HCM consentirà a Nokia di connettere ogni processo durante l’intero ciclo di vita dei dipendenti, migliorando il processo decisionale e riducendo i costi operativi. Con la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, come per esempio gli assistenti digitali, con centinaia di nuove funzionalità rese disponibili ogni trimestre, Oracle Cloud HCM permetterà a Nokia di sfruttare le ultime innovazioni e best practice per gestire il business in modo più efficiente e dare un migliore supporto a dipendenti, manager e professionisti HR di Nokia.

“Nokia ha una cultura dell’innovazione che gli ha permesso di rimanere alla guida di questo settore per anni e con Oracle Cloud HCM ha ora a disposizione una piattaforma integrata, basata sulle ultime tecnologie, per far fronte alle proprie esigenze attuali e future in ambito HR“, ha concluso Cormac Watters, EVP Applications EMEA di Oracle.