Da Red Hat automazione gestita Ansible per Microsoft Azure

Red Hat ha annunciato la disponibilità per il mercato del Nord America di Red Hat Ansible Automation Platform su Microsoft Azure, abbinando l’automazione del cloud ibrido alla convenienza e al supporto di un’offerta gestita. Con il supporto di Microsoft e Red Hat, Red Hat Ansible Automation Platform su Azure consente alle organizzazioni IT di automatizzare e scalare rapidamente nel cloud, con la flessibilità di fornire qualsiasi applicazione, ovunque, senza ulteriori costi o complessità.

Con Red Hat Ansible Automation Platform on Azure (presto disponibile a livello globale) i clienti possono beneficiare di un basso overhead, di una fatturazione integrata con Microsoft, delle più recenti funzionalità e di contenuti cloud pre-confezionati. Per partire più rapidamente, i clienti di Red Hat Ansible Automation Platform on Azure possono utilizzare contenuti di automazione out-of-the-box che includono processi di automazione esistenti unici per l’esperienza Azure e migrare le applicazioni e le risorse durante la transizione al cloud, contribuendo ad accelerare l’adozione e il valore dell’automazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thomas Anderson, vice president, Ansible, Red Hat: “Poiché l’automazione aziendale rappresenta ormai un obiettivo strategico per i dipartimenti IT, l’estensibilità degli ambienti IT è un “must have”. La nostra piattaforma su Microsoft Azure estende i flussi di lavoro di automazione attraverso il cloud ibrido, facilitando i requisiti di gestione della piattaforma sottostante. Questo permette ai clienti di utilizzare facilmente i contenuti certificati da Red Hat e dai nostri partner per i carichi di lavoro dal cloud al datacenter fino all’edge, contribuendo a mitigare la complessità che l’IT moderno tipicamente porta con sé”.

Più automazione con Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platform on Azure si basa sulle continue innovazioni di Ansible Automation Platform, perfezionate per le realtà dell’elaborazione su scala cloud ibrida. Ansible Automation Platform 2 ha introdotto capacità di automazione autonome per soddisfare i clienti ovunque si trovino, sia tramite fornitori di servizi gestiti, i propri data center, sull’edge o in marketplace cloud come Azure. Le funzionalità della piattaforma in ambienti ibridi rendono più facile per i team IT affrontare le esigenze di automazione su scala attraverso vari ambienti e sistemi con coerenza.

Le nuove capacità nella Platform 2.2 la rendono ancora più potente su Azure. Ad esempio, la tecnologia di firma dei contenuti di Ansible convalida i contenuti di automazione, consentendo ai team IT di utilizzare diverse fonti di contenuti, sia da Red Hat Ansible Certified Content Collections che dalla community Ansible, con la certezza che il contenuto sia adatto alla sicurezza dei sistemi della loro organizzazione e alle esigenze di conformità.

Partner come Accenture, CyberArk, F5 e Kyndryl hanno certificato le loro Red Hat Ansible Certified Content Collections e l’esperienza complessiva su Microsoft Azure, consentendo ai clienti di eseguire le collezioni e i playbook che stanno utilizzando oggi nel cloud ed estendendo i contenuti di automazione standardizzati ovunque le operazioni lo richiedano.