Multicloud: il Finance è in ritardo

Il numero di società che operano nel campo dei servizi finanziari che ha adottato il multicloud è inferiore a qualsiasi altro settore analizzato, al di sotto del 10% della media globale. Tuttavia, secondo le previsioni, l’adozione dovrebbe raddoppiare passando dal 26% al 56% nel corso dei prossimi anni, in linea con il trend globale di evoluzione verso un’infrastruttura IT multicloud che comprende un mix di cloud pubblici e privati.

Lo ha reso noto Nutanix, che ha presentato i risultati del report Enterprise Cloud Index (ECI) relativo al settore dei servizi finanziari, che analizza i progressi compiuti dalle aziende in termini di adozione del cloud.

Realizzato per il quarto anno consecutivo da Vanson Bourne, lo studio è un’integrazione che si focalizza sui trend di implementazione e pianificazione cloud nel settore dei servizi finanziari, ed è stato realizzato sulla base delle risposte fornite da 250 professionisti IT di banche e compagnie assicurative di tutto il mondo.

Tra gli intervistati, il 31% utilizza ancora data center three tier non abilitati al cloud come unica infrastruttura IT. Inoltre, quello delle società di servizi finanziari risulta essere il settore tra tutti quelli intervistati con il livello più basso di utilizzo del cloud pubblico, con il 59% che non utilizza servizi di cloud pubblico (il 47% per tutti i settori a livello globale) principalmente a causa dei cospicui investimenti pregressi nelle applicazioni e della natura altamente regolamentata del settore. La complessità di gestione rimane una sfida importante per le società di questo settore, con l’84% degli intervistati che concorda sul fatto che sia necessaria una gestione più semplice delle infrastrutture multicloud, mentre il 50% cita i problemi di sicurezza come una minaccia all’adozione di un modello multicloud. Per affrontare le principali sfide legate alla sicurezza, all’interoperabilità e all’integrazione dei dati, l’82% ritiene che il multicloud ibrido – un modello operativo IT con più cloud sia privati che pubblici interoperabili tra loro – sia l’ideale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Anand Akela, Vice President of Product and Solutions Marketing di Nutanix: «Sebbene il settore dei servizi finanziari sembri essere nelle prime fasi di implementazione, è in corso un’evoluzione verso un’infrastruttura IT multicloud interoperabile che abbraccia un mix di cloud privati e pubblici. “zPoiché la sicurezza delle informazioni e la resilienza operativa continuano ad essere al centro dell’attenzione per le società di servizi finanziari, è necessario prendere in considerazione soluzioni multicloud ibride con gestione e sicurezza integrate e con la possibilità di spostare rapidamente le applicazioni tra le infrastrutture cloud in modo economico“.

Agli intervistati del settore dei servizi finanziari è stato chiesto quali sono le attuali sfide legate al cloud con cui si confrontano, in che modo eseguono le applicazioni aziendali e mission-critical e dove prevedono di eseguirle in futuro.

È stato inoltre chiesto loro qual è stato l’impatto della pandemia sulle decisioni attuali e su quelle future legate all’infrastruttura IT e come le strategie e le priorità dell’IT possano cambiare di conseguenza.

Di seguito i principali risultati dello studio: