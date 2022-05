CIO preoccupati da attacchi informatici e ransomware

Gli attacchi informatici e il furto di dati rappresentano i principali rischi che gli amministratori devono affrontare, con particolare preoccupazione per le estorsioni informatiche e per la crescita degli attacchi ransomware: è quanto emerge dalla Directors Liability Survey 2022, condotta a livello globale da WTW, società di consulenza, e Clyde & Co, uno dei più importanti studi legali a livello internazionale.

L’indagine ha identificato i principali rischi per gli amministratori a livello globale, grazie al contributo di aziende da oltre 40 Paesi e regioni nel mondo (tra cui Regno Unito, Europa, Asia, Australia, America Latina e Stati Uniti). È emerso come nell’ultimo anno gli attacchi informatici, le perdite di dati e le richieste di riscatto siano stati percepiti come i maggiori rischi: il 65% dei partecipanti ha dichiarato infatti che i rischi informatici rappresentano una minaccia “importante o estremamente importante” per la propria azienda. Il 63% ha affermato lo stesso per il furto di dati, il 59% ha detto di nutrire delle preoccupazioni per le estorsioni virtuali, mentre il 49% per i rischi regolatori

Altri risultati importanti emersi dalla ricerca includono:

La COP26, insieme a misure di regolamentazione sempre più stringenti da parte dei governi, ha alimentato preoccupazioni riguardo il rischio del cambiamento climatico in alcune zone del pianeta. Anche se non viene classificato tra i maggiori cinque rischi in nessuna regione o Paese nel mondo, si posiziona al sesto posto per il Regno Unito, l’Asia e l’Oceania.

Esistono delle differenze fra i rischi percipiti dalle aziende e i rischi percepiti dai manager. Il rischio maggiore per le aziende è quello legato alla congiuntura economica, mentre il rischio di insolvenza o di bancarotta non è particolarmente significativo per gli amministratori r. Tuttavia, le due classifiche non sono completamente in contrasto, in quanto il rischio informatico si posiziona al secondo posto per le aziende e al primo per gli amministratori.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Anna Lopreiato, Head of FINEX Italy di WTW: «Siamo orgogliosi di condividere il nostro report della Directors & Officers Liability survey 2022 realizzato con la partnership di Clyde & Co LLP. Vi invitiamo a scaricare il report e a contattarci per ogni domanda relativa ai contenuti di questa WTW D&O Survey. Come si può leggere dalla Survey i Data Loss/Cyber Risks continuano ad essere ai primi posti della classifica dei rischi maggiormente percepiti. Nonostante il mercato Cyber rimanga sfidante, il nostro team di esperti e professionisti è pronto a discutere dei risultati della survey e delle soluzioni che abbiamo sviluppato per valutare, trasferire e mitigare questo rischio».