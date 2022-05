Sirti per le reti dello Stabilimento Militare di Capua

Sirti – hub di innovazione nello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di rete – ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto che prevede l’evoluzione delle reti energetiche dello Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua, unità produttiva dell’Agenzia Industrie Difesa, ente in house del Ministero della Difesa.

Si tratta di un nuovo contratto che prevede l’intervento di Sirti – attraverso la propria business unit Sirti Digital Solution e realizzato dall’Operation Unit Technological Solutions – per la realizzazione delle opere infrastrutturali civili e impiantistiche dello Stabilimento.

Sirti opererà nel ruolo di system integrator e si occuperà dell’adeguamento delle dorsali di alimentazione elettrica, del rinnovamento delle cabine elettriche a bassa e media tensione e della riqualifica dei locali tecnici.

Oltre alle attività legate alla realizzazione delle opere infrastrutturali civili e impiantistiche, Sirti sarà coinvolta parallelamente nell’ottimizzazione del progetto relativo all’ammodernamento ed efficientamento della nuova infrastruttura tecnologica relativa allo Stabilimento Militare.

Lo Stabilimento di Capua contiene uno dei beni architettonici e storici più importanti della città – il Castello di Carlo V, risalente al 1542 – e Sirti lavorerà al progetto in sinergia con gli addetti alla sorveglianza archeologica, per poi in seguito procedere a una bonifica bellica delle nuove aree di scavo. Per garantire una lineare continuità del servizio allo Stabilimento, il progetto verrà sviluppato tramite fasi di lavoro sequenziali.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Massimiliano Vitale, Responsabile Operation Unit Technological Solutions del Gruppo Sirti: «Questo intervento con l’Agenzia Industrie Difesa rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso, volto a rafforzare costantemente il nostro posizionamento come player tecnologico a supporto della transizione energetica e dell’evoluzione della rete».