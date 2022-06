F5 presenta NGINX per Microsoft Azure

F5 presenta F5 NGINX per Microsoft Azure, un’offerta di servizi Azure-native sviluppata in collaborazione con Microsoft, che aiuta i clienti a fornire applicazioni moderne su Azure con estrema semplicità. Con NGINX for Azure, gli sviluppatori sono in grado di spostare le applicazioni on-premises su Azure e distribuire nuovi servizi cloud-native utilizzando NGINX, come soluzione di load balancing conosciuta ed affidabile.

Secondo lo State of Application Strategy Report 2022 di F5, la pandemia COVID-19 ha accelerato la migrazione al cloud e tre quarti delle organizzazioni oggi distribuiscono le applicazioni in ambienti di cloud pubblico. Con l’aumento dell’adozione del cloud, oltre il 25% delle organizzazioni ha scelto di ospitare nel cloud anche i servizi di sicurezza e delivery delle applicazioni. Gli sviluppatori, gli architetti cloud e di sistema e altri professionisti che oggi desiderano eseguire le proprie applicazioni su Azure hanno bisogno di potersi affidare a un percorso semplice di migrazione verso il cloud, con una delivery rapida e continua di servizi digitali sicuri e scalabili, e la possibilità di garantire una coerenza nelle prestazioni delle applicazioni, anche tra ambienti on-premises e cloud.

NGINX for Azure risponde a queste esigenze e permette alle aziende di:

Effettuare operazioni di lift and shift delle applicazioni dall’ambiente on-premises al cloud importando la configurazione NGINX esistente;

delle applicazioni dall’ambiente on-premises al cloud importando la configurazione NGINX esistente; Utilizzare funzionalità avanzate di gestione del traffico per una delivery di applicazioni e servizi sicuri e affidabili;

Un apprendimento più rapido che semplifica l’adozione del cloud, grazie a integrazioni significative come Azure Monitor per l’analisi e la visibilità delle applicazioni e Azure Key Vault per la gestione dei certificati SSL/TLS.

Utilizzando la stessa soluzione di load balancing per le applicazioni on-premises e su Azure, le organizzazioni ottengono prestazioni e sicurezza consistenti, offrendo un’esperienza digitale superiore ai propri clienti.

“NGINX è il web server adottato in tutto il mondo dai siti con maggiore traffico con una suite di soluzioni avanzate per la connettività, la gestione del traffico e la sicurezza, che offrono un valore aggiunto all’ecosistema Microsoft Azure”, ha dichiarato Eric Braun, Vice President, NGINX Product Management di F5. “La combinazione del cloud di Microsoft e del software NGINX di F5 offerto come servizio su Azure consente agli sviluppatori e ai team DevOps di ottimizzare le prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza delle applicazioni e dei servizi distribuiti su scala globale”.

“I team di sviluppo si impegnano in modo costante per promuovere l’innovazione. Poter avviare lo sviluppo di qualsiasi progetto in pochi minuti, grazie a un ambiente cloud-hosted completamente configurato e sicuro, consente loro di raggiungere più rapidamente gli obiettivi aziendali”, aggiunge Julia Liuson, Presidente della Developer Division di Microsoft. “La nostra collaborazione con F5 renderà più facile per gli sviluppatori delle applicazioni, per i team che si occupano delle operations e dei servizi rispondere più rapidamente ai clienti, fornendo funzionalità di rete NGINX integrate nativamente in Microsoft Azure, così da garantire una delivery delle applicazioni dalle prestazioni elevate, con una maggiore affidabilità e sicurezza”.

NGINX for Azure è disponibile in anteprima pubblica sul Marketplace di Azure.