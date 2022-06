ESET NetProtect pensa a Telco e ISP

ESET ha annunciato una nuova suite di prodotti NetProtect per il settore delle telecomunicazioni e degli Internet Service Provider (Telco e ISP), al fine di assicurare un’ampia protezione ai clienti. La criminalità informatica è un problema che non conosce confini e la telemetria di ESET ha evidenziato l’aumento del volume degli attacchi informatici, soprattutto verso gli smartphone.

ESET ha quindi adottato le sue tecnologie per sviluppare soluzioni specifiche per il settore e contribuire a combattere queste minacce.

Come spiegato in una nota ufficiale alla stampa da Mária Trnková, VP di ESET per il segmento consumer e IoT: «Immaginate la sicurezza di Internet accessibile con un solo clic. In ESET sviluppiamo i nostri prodotti pensando sempre ai nostri clienti e con la nostra offerta ESET NetProtect abbiamo creato una soluzione efficace e facile da usare non solo per i leader del settore Telco e ISP, ma anche per i clienti che sono gli effettivi utenti finali dei nostri prodotti. La nostra mission è quella di proteggere il progresso che la digital technology abilita e il nostro obiettivo è quello di fornire una sicurezza digitale efficace che mantenga i consumatori al sicuro in ogni momento e in ogni situazione».

I nuovi prodotti ESET NetProtect

La nuova offerta include ESET NetProtect for Mobile ed ESET NetProtect for Mobile Advanced, che garantiscono sicurezza attraverso le reti mobili, ed ESET NetProtect for Home Advanced, che consente di rendere sicure le connessioni di rete fissa. Questi proteggono i dispositivi dei clienti connessi alle reti Telco e ISP (fisse o mobili) da domini web o gruppi di domini malevoli come malware, phishing e contenuti potenzialmente indesiderati. Grazie a ESET NetProtect Advanced (fisso o mobile), i genitori hanno anche il pieno controllo dei filtri web presenti sui dispositivi in uso ai minori, attraverso lo strumento Web Content Filter.

Il portale di gestione per gli utenti finali consente di amministrare le impostazioni di ESET NetProtect dei dispositivi connessi, di gestire le whitelist e le blacklist dei domini e di generare report sulla sicurezza. Questi ultimi forniscono agli utenti una panoramica su come ESET protegge i loro dispositivi e informazioni sintetiche sulle minacce rilevate, sulle pagine web bloccate e altro ancora.

Grazie alla facilità di integrazione nei servizi di rete Telco e ISP e nei processi di abilitazione esistenti, le soluzioni network-level non richiedono l’installazione di software sui dispositivi degli utenti finali, poiché sono compatibili sia con Android che con iOS. Le soluzioni vengono fornite tramite attivazione one-click del servizio dal provider Internet di fiducia degli utenti e forniscono automaticamente protezione a qualsiasi dispositivo connesso.

La sicurezza per il cliente è garantita da una capillare rete di assistenza locale fornita a clienti e partner, oltre che da una protezione completa che rimane sempre un passo avanti rispetto alle minacce online, grazie all’accesso prioritario di ESET a un set esclusivo di malware individuati e raggruppati in una rete mondiale di centri di ricerca e sviluppo.