Mandiant Digital Risk Protection c’è

Mandiant ha annunciato la disponibilità della soluzione Digital Risk Protection, che sfrutta le potenzialità della piattaforma XDR multi-vendor di Mandiant Advantage per acquisire una visione “intelligence-led” della superficie di attacco e delle attività malevole presenti su deep e dark web che potrebbero danneggiare l’organizzazione.

La soluzione è basata sull’offering Mandiant ed è progettata per consentire ai responsabili della sicurezza di mitigare proattivamente le minacce prima che queste dilaghino fino a rischiare di interrompere le attività di business. Mandiant, inoltre, annuncia la disponibilità di Mandiant Advantage Digital Threat Monitoring, un nuovo modulo disponibile all’interno di Mandiant Advantage che rappresenta un elemento chiave della soluzione Digital Risk Protection

Mandiant Digital Risk Protection

Per la maggior parte delle aziende del settore pubblico e privato, ottenere una visibilità esterna sulle attività malevole ed una completa visibilità sulle proprie risorse esposte può essere estremamente impegnativo.

Tuttavia, anche dopo avere ottenuto questo auspicabile livello di visibilità, senza le appropriate risorse e gli skill adeguati per gestire, monitorare e investigare efficacemente gli alert di sicurezza, le organizzazioni possono restare comunque vulnerabili agli attacchi informatici.

La soluzione Digital Risk Protection di Mandiant risolve questo problema fornendo alle organizzazioni visibilità all’esterno della loro rete, compresi i vettori di attacco ad alto rischio, attacchi provenienti dal deep e dark web e l’esecuzione di campagne su open web. Alimentata da Digital Threat Monitoring, Attack Surface Management e Threat Intelligence, la soluzione Mandiant Digital Risk Protection è disponibile sia come soluzione self-managed che come servizio gestito.

Grazie alla soluzione Digital Risk Protection di Mandiant, i responsabili della sicurezza sono in grado di ottenere:

Visibilità sull’esposizione esterna e sul targeting : identificare le vulnerabilità e comprendere i fattori di rischio che impattano sull’azienda nel suo complesso e sulla supply chain attraverso la mappatura della superficie di attacco e il monitoraggio delle attività sul deep e dark web;

: identificare le vulnerabilità e comprendere i fattori di rischio che impattano sull’azienda nel suo complesso e sulla supply chain attraverso la mappatura della superficie di attacco e il monitoraggio delle attività sul deep e dark web; Analisi delle minacce e identificazione dei rischi : proteggersi in modo proattivo dalle minacce imminenti comprendendo quali siano gli attori degli attacchi ai danni dell’organizzazione, quali siano i loro obiettivi (guadagno finanziario, spionaggio o altro) e come stiano pianificando le violazioni;

: proteggersi in modo proattivo dalle minacce imminenti comprendendo quali siano gli attori degli attacchi ai danni dell’organizzazione, quali siano i loro obiettivi (guadagno finanziario, spionaggio o altro) e come stiano pianificando le violazioni; Definizione delle priorità in base alle informazioni sulle minacce informatiche: definire con sicurezza le priorità delle misure difensive e degli investimenti, sfruttando le informazioni sulle minacce derivate dalle attività di intelligence in prima linea, dalle competenze e dalle analisi di Mandiant.

Mandiant Advantage Digital Threat Monitoring

Un nuovo modulo presente all’interno di Mandiant Advantage, Digital Threat Monitoring è stato ideato per monitorare in maniera continua la totalità di internet, compresi deep e dark web, i blog, i market clandestini, i social media, paste sites e altro ancora, per aiutare le organizzazioni a rilevare informazioni sul proprio conto, sui dirigenti, sulle risorse tecnologiche e sui fornitori/partner di terze parti. Gli utenti beneficiano di una notifica tempestiva di un imminente attacco e di una fuga di dati o credenziali non rilevata, consentendo una risposta e un’attività di remediation più rapide.

Digital Threat Monitoring è alimentato dalla threat intelligence di Mandiant ed è una componente essenziale della soluzione Digital Risk Protection. Inoltre, come la maggior parte delle tecnologie di Mandiant, Digital Threat Monitoring può essere fornito sia come soluzione self-managed sia come servizio gestito, permettendo alle organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione e dal livello di maturità informatica, di restare aggiornati e all’avanguardia rispetto alle minacce.

Come sottolineato a conclusione di una nota ufficiale da Chris Key, Chief Product Officer di Mandiant: «La visibilità della superficie di attacco interna non è più sufficiente. Per essere pronti a rispondere agli attacchi informatici, che sono sempre più sofisticati e persistenti, i difensori devono possedere una visione anche della superficie di attacco esterna. Grazie all’intelligence e all’esperienza derivante dalle attività in prima linea di Mandiant, Digital Threat Monitoring e la soluzione Digital Risk Protection permettono ai difensori di trasformare rapidamente e facilmente le informazioni in azioni in modo da mitigare il rischio e contrastare con efficacia le minacce».