IFS Cloud si prende cura di dati, processi e dipendenti

IFS, società globale di software cloud enterprise, ha annunciato la release del primo dei due aggiornamenti di IFS Cloud previsti per il 2022.

La novità principale di questa versione di IFS Cloud è la possibilità di adottare rapidamente nuove funzionalità digitali per consentire una maggiore produttività, una migliore agilità del business e l’eccellenza operativa che permette ai clienti di offrire sempre eccezionali Moments of Service.

Le nuove funzionalità annunciate in questa versione permetteranno ai clienti di creare valore per l’azienda in tre aree:

Accelerare l’uso intelligente dei dati e l’automazione a livello aziendale

Migliorare la capacità di progettare e fornire il servizio al cliente

Raggiungere nuovi livelli dell’esperienza utente e della produttività del personale

La nuova release di IFS Cloud propone nuove capacità predittive migliorate e processi di analisi semplificati, più intelligenti e tempestivi. L’automazione potenziata permessa da questa nuova versione richiederà un intervento umano limitato, consentendo al personale di dedicare più tempo alle attività a valore aggiunto, riducendo anche il rischio di errori umani.

I miglioramenti a livello di analisi dati includono:

Analisi pronte all’uso per un time to value migliorato: un contenuto precompilato con report di analisi avanzata personalizzabili

Nuovi modelli di analisi EAM, CRM, HCM e di produzione e self-service per migliorare la visibilità e fornire un’esperienza utente ancora migliore

Prediction estesa della performance degli asset aziendali: i dati combinati dei sensori e lo storico delle manutenzioni possono essere utilizzati per addestrare i modelli di ML a supporto del processo decisionale dell’operatore

Le nuove funzionalità di servizio della release migliorano la connessione tra il field e il front e il back office.

Le aziende potranno ora servire i clienti più velocemente e in maniera più accurata e coerente con i livelli di servizio stabiliti. Tra i principali miglioramenti:

Nuova ed efficiente funzionalità per la richiesta di servizio che comprende il supporto per la gestione dei preventivi, per una customer experience potenziata grazie a una definizione più accurata del perimetro e del costo dell’intervento

Geolocalizzazione degli asset a partire da dispositivo mobile, registrazione di sedi di intervento estemporanee e aggiornamento delle sedi di intervento. Si riduce in tal modo il tempo di localizzazione degli impianti e delle sedi di intervento per un time-to-service più rapido

Funzionalità migliorate relativamente all’inventario e alla supply chain, per una pianificazione più precisa della catena produttiva

La release migliora la produttività del personale e consentirà alle aziende di formare e supportare meglio i dipendenti in tutto il ciclo di lavoro. Tutti i miglioramenti sono pensati per rendere l’esperienza lavorativa più semplice, coerente e facile:

Worklist basata sul calendario per supportare meglio i tecnici che operano sul campo e aumentarne la produttività

Template dei turni per impostare meglio una serie di modelli di orari di lavoro, semplificare l’amministrazione e offrire più flessibilità nella programmazione dei turni

Tool di collaborazione, comunicazione e mappatura nella Dispatch Console per facilitare il supporto e la collaborazione tra agenti delle operazioni di volo e tecnici durante il lavoro a bordo dell’aeromobile

Semplificazione dei processi di formazione e sviluppo professionale del personale per allineare gli obiettivi aziendali e del personale in maniera più coerente e semplice e consentire una migliore pianificazione dello sviluppo delle prestazioni individuali.

IFS Cloud include altre nuove funzionalità:

Boomi Connector con mappature predefinite connette IFS Cloud con vendor terzi di per una view unificata e a 360° dei dati del cliente per le società di vendita e servizi, per massimizzare le opportunità

Appena nove mesi dopo l’acquisizione di Customerville da parte di IFS, le funzionalità di survey e feedback sono estese a IFS Cloud grazie a Product Widget. I trigger delle survey si attivano al verificarsi di un determinato evento per consentire ai clienti di ricavare informazioni contestuali in maniera più precisa e rapida

I clienti di manutenzione aerospaziale usufruiranno di tre importanti novità: Una nuova realtà mista di Remote Assistance per evitare l’indisponibilità degli aeromobili grazie a una collaborazione in tempo reale I flussi di lavoro del supervisore di Forward Line Maintenance consentiranno a tecnici e supervisori di essere aggiornati in tempo reale per reagire a eventuali cambiamenti dell’operatività dell’aeromobile Una nuova funzionalità di firma elettronica consentirà ai tecnici di firmare i moduli di completamento dell’intervento e di risoluzione del guasto, i rinvii e il rilascio dell’aeromobile, semplicemente apponendo una firma elettronica sul proprio dispositivo mobile o desktop, online e offline



Come sottolineato in una nota ufficiale da Christian Pedersen, Chief Product Officer, IFS: «Con IFS Cloud siamo determinati a sviluppare e commercializzare un prodotto in linea con le modalità di acquisto e consumo della tecnologia da parte dei nostri clienti. I clienti interpretano il proprio business in termini di dipendenti, attività e clienti, non come categorie di prodotti software. Con IFS Cloud e la nuova release, continuiamo a scomporre questi costrutti artificiali per offrire funzionalità coerenti con la modalità operativa dei nostri clienti, in forma end to end. Per esempio, i clienti necessitano di dati intelligenti e in tempi più rapidi e vogliono accelerare l’automazione, ma vogliono farlo tramite il loro personale, i loro asset e i processi clienti esistenti, in modo da ottenere più valore in meno tempo. I clienti possono essere sicuri che IFS terrà sempre fede alla promessa di fornire nuove versioni sempre fruibili da parte della loro azienda e sono estremamente orgoglioso di riuscire a mantenere questa promessa ancora una volta».

IFS Cloud: la parola ai clienti

Cliente di IFS dal 2014, DSL fornisce soluzioni innovative nel settore dei servizi alla ristorazione dal 1916. In partenariato con marchi di prestigio come The Taylor Company, Henny Penny e Franke Coffee Systems, DSL è il principale fornitore canadese di attrezzature di alta gamma per la ristorazione professionale.

Entrato a far parte del Pioneer Program di IFS Cloud, il suo Presidente Reeve Dunn ha commentato: «DSL è felicissimo di avere iniziato questo viaggio con IFS Cloud. Abbiamo scelto IFS come soluzione ERP e FSM non solo per le funzionalità offerte ma anche e soprattutto perché ci consente di essere pronti alle innovazioni future. Siamo sicuri che IFS rimarrà sempre in prima linea per sviluppare i cambiamenti che richiede il settore del field service e con IFS Cloud potremo implementare queste soluzioni più velocemente e in maniera più efficiente per i nostri clienti».

IFS è impegnata a fornire un set di soluzioni in costante evoluzione per accompagnare i clienti nella trasformazione del ciclo di vita degli asset e limitare i rischi dell’attività in una prospettiva rivolta al futuro, consentendo di creare ulteriore valore per i propri clienti.