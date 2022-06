Con Viva Sales, Microsoft ridefinisce l’esperienza di vendita

Si chiama Microsoft Viva Sales la nuova applicazione per la seller experience annunciata da Microsoft.

Viva Sales arricchisce qualsiasi sistema CRM con i dati di customer engagement provenienti da Microsoft 365 e Microsoft Teams, e sfrutta l’AI per fornire suggerimenti ad hoc e informazioni di valore alla forza vendita, consentendo loro di essere più connessi con i propri clienti. In questo modo la forza vendita potrà personalizzare agevolmente la relazione con i clienti arrivando a una più efficace gestione del ciclo di vendita.

Nel mondo ibrido attuale, i dipendenti sono diventati più esigenti nei confronti dei datori di lavoro, in termini di strumenti utilizzati, orario e ambiente di lavoro. Questo vale in particolare per gli addetti alle vendite. Viva Sales consente ai ruoli commerciali di ottenere insight da Microsoft 365 e Teams, eliminando l’inserimento dati manuale e ricevendo raccomandazioni e promemoria basati sull’intelligenza artificiale, senza dover interrompere il flusso di lavoro. Viva Sales migliora l’esperienza dello staff vendite integrando le informazioni di valore nel giusto contesto, all’interno degli strumenti già utilizzati dal personale di vendita, consentendo un risparmio di tempo e fornendo all’organizzazione una visione globale del cliente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Judson Althoff, Vice Presidente Esecutivo e CCO di Microsoft: «Il futuro delle vendite non risiede in un nuovo sistema, ma consiste nell’offrire ai ruoli commerciali le informazioni di cui hanno bisogno al momento opportuno, nel giusto contesto, con gli strumenti a loro familiari, in modo da rendere più agile l’esperienza di lavoro. L’ obiettivo che ci siamo posti era consentire alle figure commerciali di trascorrere più tempo con il cliente, e ci siamo riusciti ripensando l’esperienza di vendita con Viva Salesi».

Per Paul Greenberg, fondatore e Direttore Generale di The 56 Group: «Gli addetti alle vendite utilizzano strumenti di produttività e collaborazione digitale per connettersi con i clienti e gestire il ciclo di vendita, ma molti degli insight che ottengono con questi strumenti non confluiscono nel loro CRM. Microsoft ha raccolto la sfida, offrendo una soluzione pienamente integrata con il CRM. Viva Sales automatizza il flusso di lavoro, raccoglie le informazioni fondamentali sul cliente e aiuta i venditori a svolgere il proprio lavoro».

Microsoft Viva Sales ripensa l’esperienza del rivenditore

Viva Sales si basa su Microsoft Viva, la piattaforma lanciata lo scorso anno per abilitare un’employee experience integrata, unendo comunicazioni, conoscenze, apprendimento, obiettivi e insight per consentire alle singole persone e ai team di dare il meglio di sé in qualsiasi luogo. Viva Sales è la prima applicazione progettata appositamente per i ruoli di vendita.

Viva Sales fornisce ai venditori gli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro e mette a disposizione dei responsabili le informazioni rilevanti. Durante lo svolgimento delle proprie attività, le figure commerciali possono taggare un cliente in Outlook, Teams o in applicazioni di Office come Excel, consentendo a Viva Sales di acquisirlo automaticamente come “record cliente” e corredandolo di tutti i dati significativi. Finora non era possibile catturare automaticamente questo livello di dati di customer engagement, che possono essere condivisi agevolmente con i colleghi interfacciandosi in Office e Teams, senza necessità di ridigitare o effettuare ricerche in una soluzione CRM.

Alimentata dai dati e dall’intelligenza artificiale, Viva Sales suggerisce i passi per accompagnare il cliente lungo il processo di vendita, indica priorità e sviluppi e consente ai commerciali di avere accesso alla relazione pregressa e ai materiali di interazione con il cliente. I customer insight ottenuti in tempo reale consentono di comprendere più a fondo in quale fase del journey si trovi il cliente, in modo da poter indirizzare il rapporto nella giusta direzione.

Viva Sales fornisce anche suggerimenti guidati dall’AI per aiutare i venditori a migliorare la relazione con i clienti, ottimizzando il ciclo di vendita con le migliori proposte sui prossimi passi, promemoria e consigli per accelerare le vendite. Viva Sales utilizza Context IQ, annunciato l’autunno scorso, per garantire l’integrazione dei contenuti pertinenti all’interno dei servizi e delle app Microsoft, come Dynamics 365 e Microsoft 365, in modo che i commerciali possano risparmiare tempo e non interrompere il flusso di lavoro.

Con Viva Sales si sta creando una nuova categoria di applicazioni dedicate alla selling experience. Microsoft ha un posizionamento unico in grado di offrire questo tipo di applicazione nell’ambito delle app di collaborazione e produttività già in uso.