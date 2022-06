Talentia Software si espande in LATAM: apre un nuovo ufficio in Cile

Talentia Software, azienda attiva nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha annunciato l’avviamento di un nuovo ufficio in Cile in collaborazione con la società cilena FullContax.

Nel 2021, nonostante la situazione pandemica, Talentia Software ha registrato un aumento del 50% nel fatturato relativo ai servizi SaaS (Software as a Service) grazie a un ambizioso processo di trasformazione, e ha ampliato il proprio organico del 10% rispetto all’anno precedente.

Con una forte presenza nelle regioni Southern Europe, Talentia si pone l’obiettivo di ampliare la copertura geografica per favorire la crescita a livello mondiale. Dopo l’espansione nel mercato DACH e Nord America, arriva quindi il momento dei paesi LATAM, pur considerando che il business internazionale oggi contribuisce già per il 30% sul fatturato globale di Talentia. La nuova sfida è quella di raddoppiare questa quota e raggiungere, entro la fine del prossimo anno, il 60% di fatturato che viene prodotto al di fuori della Francia.

“Per Talentia, Iberia e LATAM sono aree chiave per accelerare la crescita e la presenza internazionale, in particolare per le soluzioni HCM, poiché le risorse umane stanno diventando una funzione strategica per le aziende in questi mercati”, sottolinea Pierre Polette, CEO di Talentia Software.

L’obiettivo di Talentia Software di rafforzare la propria presenza nel mercato latinoamericano, dove l’azienda ha una serie di importanti clienti, si attua grazie al contributo di partner locali. L’azienda ha già in essere accordi di collaborazione in Messico con Quantia, in Perù con Capital Soft e a Panama con Tecnasa, e lo sviluppo della rete di partner è in continua evoluzione con la sottoscrizione di molteplici partnership con operatori di rilievo sul territorio.

“I nostri partner sono essenziali per la crescita e il successo di Talentia. Svolgono un ruolo chiave nell’aiutare le organizzazioni a migliorare le attività interne e a supportare i processi di trasformazione digitale e lo sviluppo del proprio business, – è il commento di Miguel Vergamota Iberia & LATAM Sales Director di Talentia Software che aggiunge – “tra i nostri obiettivi principali c’è anche il rafforzamento della nostra presenza in America Latina, dove abbiamo rilevato un grande interesse per le soluzioni di gestione del capitale umano tra le aziende che operano nel settore bancario, settore in cui possiamo contare su un forte know-how”.