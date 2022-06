Rischio ransomware per SharePoint e OneDrive

Proofpoint ha scoperto una funzionalità potenzialmente pericolosa in Office 365 o Microsoft 365 che consente al ransomware di crittografare i file archiviati in SharePoint e OneDrive in modo da renderli irrecuperabili senza backup dedicati o una chiave di decrittazione da parte dell’aggressore.

La ricerca si è concentrata su due delle applicazioni cloud aziendali più diffuse, SharePoint Online e OneDrive all’interno delle suite Microsoft 365 e Office 365, e dimostra che gli autori del ransomware possono ora prendere di mira i dati delle organizzazioni nel cloud e lanciare attacchi all’infrastruttura cloud.

Ecco come funziona la catena di attacco

Il team di Proofpoint ha identificato la catena di attacco e ne ha documentato i passaggi di seguito. Una volta eseguito, l’attacco crittografa i file negli account degli utenti compromessi. Come nel caso delle attività ransomware sugli endpoint, i file possono essere recuperati solo con le chiavi di decrittazione.

Le azioni descritte di seguito possono essere automatizzate utilizzando le API Microsoft, gli script dell’interfaccia a riga di comando (CLI) e gli script PowerShell.