Il database-as-a-service Capella di Couchbase da oggi supporta anche Google Cloud

Couchbase, fornitore di database moderni per applicazioni enterprise, ha annunciato Couchbase Capella Database-as-a-Service (DBaaS) per Google Cloud. I clienti possono ora scegliere con maggiore flessibilità dove distribuire Capella, migliorando l’allineamento con le applicazioni e supportando strategie ibride e multi-cloud da un’unica piattaforma.

“Accelerare lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni database è diventato sempre più importante per le aziende che stanno trasformando digitalmente il proprio business,” ha dichiarato Ritika Suri, direttore partnership tecnologiche di Google Cloud. “Rendendo Capella disponibile sull’infrastruttura globale sicura e flessibile di Google Cloud, Couchbase offre ai clienti un modo economicamente vantaggioso per accelerare lo sviluppo delle loro applicazioni.”

Capella è un DBaaS completamente gestito che riduce i costi e offre agli sviluppatori flessibilità e prestazioni su scala per le applicazioni aziendali. Inoltre, la familiarità con SQL come linguaggio di query di Capella riduce drasticamente la curva di apprendimento e di utilizzo.

I vantaggi per i clienti di Couchbase Capella includono:

· Facile come SQL. Gli utenti di SQL possono sviluppare con Couchbase Capella senza dover imparare un altro linguaggio di query ed effettuarne la distribuzione in pochi clic. Un unico pannello di gestione semplifica le operazioni multi-cluster, multi-regione e multi-cloud.

· Sviluppo agile in tutti i casi d’uso. Gli sviluppatori hanno a disposizione funzionalità multi-modello (documenti, chiavi-valori, ricerca full-text, analisi) e flessibilità nella struttura dei dati che consentono loro di mettere a punto applicazioni per workload operativi e transazionali, il tutto da un unico fornitore. Gli utenti possono scegliere uno dei dieci SDK con il loro linguaggio di programmazione preferito.

· Prestazioni premium ed efficienza dei costi su scala. L’esclusiva architettura in tempo reale e memory-first di Couchbase Capella garantisce risposte al millisecondo per applicazioni altamente interattive e personalizzate, mentre il prezzo delle prestazioni continua a migliorare con la scalabilità degli utenti.

· Multi-cloud. Grazie all’estensione a Google Cloud, i clienti possono creare ed eseguire facilmente applicazioni su tutti i provider di servizi cloud con pochi clic.

“Con Capella su Google Cloud, offriamo funzionalità di accesso multi-modello e di struttura dei dati che consentono ai clienti di sviluppare con agilità per una serie ancora più ampia di casi d’uso, il tutto da un unico fornitore,” ha aggiunto Scott Anderson, senior vice president Product Management and Business Operations di Couchbase. “I nostri clienti si affidano a Couchbase per realizzare le loro strategie di modernizzazione e abbiamo riscontrato una forte domanda per Capella su Google Cloud. L’estensione di Couchbase Capella a Google Cloud significa che possiamo accelerare la crescita e l’innovazione di prodotto su scala per un numero ancora maggiore di clienti, offrendo loro la possibilità di passare da un fornitore di servizi cloud all’altro.”