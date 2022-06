Cose Generali da Considerare in un Casino dal Vivo

I casinò online non offrono solo l’accesso alle slot classiche. Agli utenti viene offerta la possibilità di giocare in tempo reale con croupier reali da casa propria. Il casino dal vivo combina i vantaggi dei siti virtuali e degli stabilimenti terrestri.

Cos’è un Casinò dal vivo: Caratteristiche e vantaggi

Il casino dal vivo è un luogo in cui dall’altra parte non c’è un computer, ma un vero croupier che trasmette da uno studio dotato di videocamere. Anche se la partecipazione dell’utente è remota, egli interagisce con persone in carne e ossa.

L’implementazione dei giochi dal vivo è semplice: il provider ingaggia croupier professionisti che trasmettono da uno studio o da una sala del casinò tradizionale.

Lo studio è attrezzato con tavoli da gioco e telecamere. Questo permette di filmare il processo da diverse angolazioni. I tavoli sono collegati a uno scanner o a un sensore che traduce i dati sui risultati in formato elettronico, per poi visualizzarli nell’interfaccia. Gli utenti vedono le carte o le combinazioni uscite e vengono avvisati se la loro scommessa è vincente.

Tutto ciò che accade nello studio è monitorato dal personale tecnico, che si trova in una stanza separata. Gli addetti controllano le attività del gioco e analizzano le informazioni.

Sviluppatori e giochi popolari

Lo sviluppo di software per casino dal vivo è affidato a molte aziende, tra cui:

Evolution Gaming;

BetGames;

NetEnt;

XPG

Lo sviluppatore più popolare è Evolution Gaming. Ha diverse licenze, a conferma dell’onestà dei risultati.

Il più delle volte, i casino dal vivo sono costituiti da giochi da tavolo, come ad esempio:

C’è un campo per le puntate e un pulsante per selezionare le fiches. Il croupier fa partire la ruota con la pallina, quindi annuncia i risultati e i vincitori. I casinò offrono diverse versioni della roulette: Francese, Europea e Americana.

In questo gioco, il mazziere è responsabile della distribuzione delle carte. L’utente vede il mazzo e le mani del dealer nella trasmissione, il che elimina la possibilità di falsificazione. Il blackjack ha diverse varianti. Esistono quindi tavoli in cui sono coinvolti più giocatori.

Ha dato il via allo sviluppo dei giochi di casino dal vivo . Il principio del baccarat è semplice: l’utente mette delle fiches. Se, dopo aver disposto le carte, la sua combinazione ha successo, riceve dei premi.

Vantaggi del casino dal vivo

Molti utenti scelgono i giochi di casino dal vivo. I loro vantaggi:

Questo formato permette di sentirsi come in un vero casinò tradizionale, pur rimanendo in un ambiente confortevole;

L’utente può interagire con il croupier e gli altri partecipanti, rendendo il processo più interessante;

Il multitasking e le comode pause tra un turno e l’altro consentono di gestire più partite contemporaneamente;

In modalità live, è conveniente utilizzare diverse strategie che migliorano i risultati.

Componenti del Casino dal Vivo

I giochi di casino dal vivo differiscono l’uno dall’altro a seconda del produttore. Ma funzionano secondo lo stesso principio e comprendono:

Le strutture variano a seconda delle capacità dello sviluppatore. Vengono utilizzati spazi professionali attrezzati, sale di casinò terrestri, uffici con telecamere.

Unità di controllo. Prima di aprire la carta, il croupier la spende su un pannello speciale. L’algoritmo legge tutto ciò che accade nello studio e permette al programma di determinare le carte e gli utenti a cui appartengono. Altri giochi funzionano secondo lo stesso principio. Nella roulette, grazie all’unità di controllo, l’algoritmo identifica il numero del premio e gli utenti con puntate fortunate.

I giochi di casino dal vivo sono convenienti non solo per i PC ma anche per gli smartphone. Gli sviluppatori adattano i loro prodotti ai dispositivi mobili, il che attira gli utenti.