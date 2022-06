Gruppo Project presenta il primo bilancio di sostenibilità

Gruppo Project, polo di innovazione tecnologica specializzato nella digital transformation e cyber security delle organizzazioni e delle imprese, presenta I30l suo primo Bilancio di Sostenibilità (DISPONIBILE A QUESTO LINK), che dimostra la grande attenzione dell’azienda per le attività in ambito sociale e ambientale.

Il documento si propone come l’occasione per raccontare, attraverso informazioni e dati concreti, i principali risultati ottenuti nel corso del 2021 e che hanno meglio contraddistinto il percorso di sostenibilità del Gruppo.

Formazione, sviluppo e ascolto dei dipendenti

Gruppo Project è consapevole dell’importanza della formazione e dello sviluppo professionale dei dipendenti. Per questo, oltre ai corsi obbligatori e a quelli di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, viene erogata al personale una formazione relativa alla gestione e allo sviluppo delle proprie conoscenze e capacità personali e organizzative. In totale, le ore di formazione promosse sono state 4.227. Inoltre, Gruppo Project propone ai propri dipendenti delle survey qualitative per valutare i luoghi di lavoro e le attività, oltre a mettere a disposizione delle convenzioni volte a migliorare la salute e il benessere delle persone e delle loro famiglie.

Un modello di business a sostegno della lotta al cambiamento climatico

Tutte le società del Gruppo si impegnano a mettere in atto strategie che favoriscono l’ambiente, dalla scelta dei veicoli aziendali meno impattanti, all’utilizzo di impianti di climatizzazione a basso consumo, passando per politiche avanzate di smartworking e il corretto smaltimento dei rifiuti, a ogni livello di pericolosità.

Responsabilità verso territorio e comunità

Gruppo Project controlla con attenzione che tutti i fornitori siano in possesso dei corretti requisiti e si impegna per rendere fruibile la conoscenza relativa ai temi trattati dall’azienda attraverso progetti di formazione gratuita presso gli istituti tecnici della zona.

Salute e sicurezza

Al fine di prevenire i rischi per i dipendenti, viene tenuto costantemente aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), soprattutto in presenza di cambiamenti significativi del processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro. Vengono anche coinvolti i dipendenti nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione al fine di identificare costantemente i nuovi pericoli presenti in azienda.

“Siamo molto soddisfatti di presentare per la prima volta nella nostra storia il Bilancio di Sostenibilità. Un documento rappresentativo, in termini sia qualitativi che quantitativi, dei valori e degli effetti che la nostra attività d’impresa produce nell’ambito in cui opera. In questo modo vogliamo dare conto delle nostre politiche di carattere economico, sociale, ambientale e di governance, garantendo piena trasparenza nei confronti dei nostri stakeholder”. Ha affermato Alberto Ghisleni fondatore e CEO di Project Informatica – Gruppo Project. “Questo primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta la pietra miliare verso un cambiamento, una crescente trasparenza e un allineamento sempre maggiore degli interessi tra le varie parti che vediamo come riferimento per una crescita di valore sostenibile nel lungo periodo”.

Gruppo Project nel corso del 2021 ha anche partecipato ad attività esterne o dei propri partner, come il progetto HP Changemakers, ideato dall’azienda per raggiungere l’ambizioso obiettivo di diventare la big tech più sostenibile entro il 2030 e coinvolgendo in primis i suoi partners, ha inoltre aderito alla piattaforma EcoVadis, che perMette di monitorare e migliorare le pratiche ambientali e sociali ed è membro della Business Accademy EPSON.

Obiettivi futuri

Il prossimo passo di Gruppo Project in ambito sostenibilità è la nomina di un responsabile progetto CSR (Corporate Social Responsibility) e l’adozione di un Piano strategico di sostenibilità a media scadenza (2025/2026) che delinei la politica dell’Azienda sui temi della sostenibilità. Le prossime azioni impatteranno le tre aree di persone, ambiente e comunità, attraverso, fra le altre cose, politiche di attrazione di talenti, ulteriori piani dedicati al risparmio energetico e formazione diretta al tessuto scolastico territoriale.