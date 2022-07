Nasce Maxwell Consulting, boutique consulting firm di Archiva

Archiva Group, punto di riferimento da oltre 30 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in trasformazione digitale, ha presentato Maxwell Consulting, la società di consulenza del gruppo focalizzata sull’eccellenza dei processi aziendali.

Maxwell Consulting si caratterizza per un approccio end-to-end tecnico e concreto a tutti gli aspetti della consulenza. L’azienda si focalizza sull’unione dei processi digitali attraverso la combinazione di analisi e strategie, e crea soluzioni digitali basate sulle esperienze umane. I consulenti di Maxwell effettuano una valutazione delle esigenze aziendali e progettano soluzioni organizzative e digitali su misura, che vengono poi implementate in modo agile e strutturato.

Maxwell Consulting si basa su tre pillar fondamentali

Operational Xcellence

Per raggiungere l’eccellenza operativa, Maxwell Consulting si affida a metodologie come Lean e Six Sigma ma anche all’applicazione di tecnologie di process mapping e process mining. Inoltre, adotta un approccio innovativo di Hybrid Project Management che unifica diverse strategie ottimizzandole per portare a terra processi aziendali ristrutturati e adatti a una reale trasformazione digitale dell’impresa.

Digitalization Xcellence

Un approccio pragmatico e fortemente indirizzato all’esecuzione di progetti veloci e scalabili, capaci di generare immediato valore per guidare le aziende nei progetti di digital transformation per un reale cambiamento del business dell’organizzazione. In questo ambito Maxwell consulting si affida all’iperautomazione e sfrutta tecnologie di robotica, intelligenza artificiale, machine learning e digitalizzazione dei processi.

Governance, risk and compliance

Il vero elemento differenziante di Maxwell Consulting rispetto a tutte le altre società di consulenza. L’azienda si occupa infatti di assicurarsi che i processi rispettino le normative sin dalla loro prima implementazione. Questo approccio permette alle organizzazioni di raggiungere l’eccellenza di processo trasformando le norme da rischio a possibilità. Maxwell Consulting è specializzata in ambito GDPR, cybersecurity (ISO/IEC 2700x​, ISO 9001​, ISO 22301), sostenibilità (ISO 14001), conservazione dei dati e preservazione dell’identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

Maxwell Consulting si caratterizza anche per Competence Lab, una Accademy specializzata nella formazione del personale delle organizzazioni clienti, in modo che diventi esperto non solo delle tecnologie implementate ma anche dei processi, per poter sviluppare ulteriori progetti futuri in autonomia.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Ivan Stanzial, Amministratore Delegato e socio fondatore di Maxwell: «Le aziende sono organizzazioni composte da persone che interagiscono tra loro attraverso processi più o meno strutturati all’interno di quadri normativi definiti. La nostra specializzazione è intervenire sui processi per liberare il valore nascosto delle interazioni umane con l’aggiunta di una particolare sensibilità e competenza verso le tematiche e gli standard normativi nazionali, europei e internazionali. In questo modo trasformiamo le norme da rischio a possibilità e portiamo le aziende nel futuro».