Extreme Networks premiata da Gartner

I buyer di tecnologia delle aziende confermano per il quinto anno consecutivo il loro apprezzamento per Extreme Networks, che è stata nominata ancora una volta Gartner Peer Insights Customers’ Choice per le infrastrutture di accesso LAN cablate e wireless.

Gartner definisce il mercato delle infrastrutture di accesso LAN cablate e wireless come “quello dei fornitori di hardware per reti cablate e wireless e del relativo software di rete”. La Gartner Peer Insights Customers’ Choice si basa sul feedback e sulle valutazioni dei buyer di tecnologia delle aziende ccon esperienza nell’acquisto, l’implementazione e/o l’utilizzo del prodotto o del servizio.

Extreme si concentra sullo sviluppo di soluzioni innovative che permettono alle aziende di ottenere risultati migliori. I clienti hanno citato diversi motivi per la scelta di Extreme, tra cui la flessibilità e la facilità delle nuove implementazioni, e la qualità del servizio di assistenza IT.

Extreme Networks è stata riconosciuta come Gartner Peer Insights Customers’ Choice per le infrastrutture di accesso LAN cablate e wireless nel 2018, 2019, 2020 e 2021, ed è inoltre riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant per le infrastrutture di accesso LAN cablate e wireless da quattro anni.

Ed Meyercord, President e CEO di Extreme Networks, ha commentato: “Per noi, non c’è conferma migliore dell’approvazione positiva da parte dei clienti, e il fatto di essere stati nominati Customers’ Choice dimostra

la nostra capacità di fornire soluzioni innovative, flessibili e affidabili, con un impatto significativo per il business. Ricevere questo riconoscimento per cinque anni consecutivi è un onore e una testimonianza della nostra capacità di mantenere questa fiducia nel corso degli anni”.

Informazioni su Peer Insights

Gartner Peer Insights è il servizio leader per gli acquirenti di software e servizi aziendali, perché aiuta i clienti a far crescere le aziende mettendoli in contatto con professionisti IT esperti e verificati. La piattaforma è gratuita e aperta al pubblico.

Con oltre 50.000 utenti verificati e più di 380.000 recensioni, Gartner Peer Insights rappresenta le esperienze dirette e non filtrate degli acquirenti di tecnologia aziendale. Tutte le recensioni sono anonime, completamente verificate e autenticate da Gartner.

I contenuti di Gartner Peer Insights sono costituiti da opinioni di singoli utenti finali basate sulle proprie esperienze con i fornitori elencati nella piattaforma e non devono essere interpretati come dichiarazioni di fatto, né rappresentano le opinioni di Gartner, o delle sue affiliate. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto in questi contenuti, e non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito a questi contenuti, alla loro accuratezza o completezza, comprese quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo

particolare.

GARTNER e MAGIC QUADRANT sono marchi registrati e marchi di servizio e PEER INSIGHTS è un marchio di fabbrica e un marchio di servizio di Gartner e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale, che qui sono utilizzati dietro autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati.