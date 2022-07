Dynatrace: nuove funzionalità di validazione automatica dei rilasci per migliorare la qualità e la resilienza del software

La software intelligence company Dynatrace ha esteso le funzionalità di validazione dei rilasci della piattaforma Dynatrace per fornire automaticamente la convalida dell’esperienza utente e della user experience assurance (UXA) in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Incorporando automaticamente le informazioni sull’esperienza utente, tra cui disponibilità delle applicazioni, prestazioni ed engagement delle funzionalità, la piattaforma Dynatrace consente ai team DevOps e SRE di valutare continuamente le proprie applicazioni rispetto a obiettivi del livello di servizio (SLO) specifici, misurabili e raggiungibili. Questo consente ai team di migliorare automaticamente la qualità e la resilienza del software su qualsiasi livello con uno sforzo manuale notevolmente inferiore.

“Garantire che le nostre applicazioni superino le aspettative dei nostri utenti è fondamentale per il nostro successo aziendale, e Dynatrace è la chiave per la nostra capacità di raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Ken Schirrmacher, Senior Director of Information Technology di Park ‘N Fly. “La piattaforma fa emergere automaticamente le informazioni sull’esperienza utente in ogni fase del ciclo di sviluppo, il che è un punto di svolta per i nostri team. Ciò fornisce una conferma immediata e continua che il nostro software ha centrato il segno. Ci ha permesso di garantire un’esperienza utente della massima qualità e rilasciare nuove funzionalità e migliorie alla velocità richiesta dai nostri clienti, senza sacrificare la qualità del servizio”.

Questi miglioramenti alla piattaforma Dynatrace sfruttano i dati provenienti da processi di test software simulati che imitano il coinvolgimento reale degli utenti e le transazioni end-to-end. Davis, il motore di intelligenza artificiale alla base della piattaforma, combina automaticamente questi risultati dei test con dati di osservabilità aggiuntivi e completi per fornire risposte immediate e precise sulle interazioni degli utenti con le applicazioni.

“Senza una comprensione praticabile dell’esperienza utente, i team DevOps e SRE non possono soddisfare la domanda di accelerare l’innovazione, mantenere la qualità e la sicurezza del software e fornire servizi digitali competitivi”, ha affermato Steve Tack, SVP di Product Management, Dynatrace. “Questo ultimo miglioramento di Dynatrace automatizza i lunghi processi di validazione dei rilasci e fornisce informazioni immediate e precise su come gli utenti sperimenteranno un’applicazione una volta attiva. La combinazione di questa funzionalità con le estese integrazioni della piattaforma con gli strumenti chiave di DevSecOps consente ai team di aumentare il throughput, garantire i più elevati standard di prestazioni e sicurezza e innovare con fiducia per garantire un vantaggio competitivo”.