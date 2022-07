Videosorveglianza: sicurezza e AI, binomio vincente

Stando a Marco Bavazzano, CEO di Axitea, integrare l’intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza offre vantaggi importanti e apre nuovi scenari applicative. Nell’articolo che vi proponiamo qui di seguito, il numero uno della società spiega perché sicurezza e AI sono un’accoppiata vincente.

Buona lettura.

La video analisi si è affermata da diversi anni come la naturale evoluzione della videosorveglianza: un computer analizza in modo autonomo ciò che viene inquadrato dalle telecamere, studia le immagini in tempo reale e genera un messaggio di allarme nel caso in cui rileva potenziali minacce.

Ma la sua evoluzione ha ricevuto un’ulteriore spinta grazie all’intelligenza artificiale, non tanto in quanto novità tecnologica – essendo ormai diffusa in molti ambiti – piuttosto per la sua applicazione nell’ambito della sicurezza che apre scenari molto interessanti per tutte le realtà che dispongono già di un sistema di videosorveglianza. L’accoppiata videocamere e AI accresce infatti in modo significativo il livello di sicurezza e di prevenzione che questi sistemi sono in grado di garantire.

Con il riconoscimento automatico degli eventi, infatti, la video analisi dotata di intelligenza artificiale permette di ottenere il massimo dai sistemi di videosorveglianza: la potenza di calcolo oggi disponibile, insieme alla possibilità di avvalersi di algoritmi di analisi delle immagini sempre più avanzati, assicurano un’affidabilità senza precedenti e la riduzione al minimo dei falsi allarmi. Di conseguenza, chi controlla le immagini accede soltanto agli eventi veramente importanti, con un notevole risparmio di tempo e una maggiore efficienza operativa.

Un altro aspetto da tenere presente è che nessuna scena inquadrata è simile a un’altra e che non esiste uno scenario “standard”, da qui l’importanza dell’intelligenza artificiale che analizza in tempo reale cosa accade, apprendendo in autonomia e affinando continuamente i meccanismi di riconoscimento delle minacce, in ogni specifico contesto.

Video analisi con intelligenza artificiale: le possibili applicazioni

La principale applicazione della video analisi è senza dubbio l’antintrusione che, grazie al riconoscimento automatico di persone, animali, oggetti o veicoli che entrano nella scena inquadrata può molto rapidamente attivare o meno un allarme.

Eppure, parlare solo di antintrusione sarebbe riduttivo, perché in ambito sicurezza gli algoritmi di analisi permettono di contare persone o veicoli, oltre a rilevare comportamenti anomali come loitering (permanenza prolungata in un luogo senza un valido motivo), scavalcamenti e occupazione di aree off-limits.

Se ciò non bastasse, la disponibilità di algoritmi è così ampia da consentire di rilevare automaticamente una molteplicità di eventi che vanno dalla sicurezza stradale – come il rilevamento della sosta vietata, il rallentamento del traffico o l’attraversamento pericoloso di pedoni – fino alla safety, con la rivelazione di fiamme e fumo.

Una soluzione accessibile a tutti

Oggi quasi tutti i produttori di telecamere di videosorveglianza propongono modelli che integrano sistemi di video analisi: si tratta del cosiddetto modello “edge” o distribuito, che prevede l’elaborazione del video direttamente a bordo della telecamera. Sono tecnologie molto valide, ma per accedervi il cliente è costretto a sostituire i propri sistemi con prodotti di ultima generazione, un investimento che non tutti sono disposti a sostenere.

Le più recenti tecnologie di video analisi con intelligenza artificiale sono invece Plug&Play, cioè possono essere installate su sistemi di videosorveglianza pre-esistenti, senza richiedere la sostituzione di telecamere o sistemi di registrazione delle immagini. In questo modo è possibile rendere intelligente qualsiasi telecamera, senza rivoluzionare l’impianto e senza ricorrere a complicate installazioni o cablaggi specifici.

Se a questo si aggiunge la possibilità di personalizzare eventi e scenari secondo le caratteristiche specifiche di ogni singolo contesto, la video analisi permette di valorizzare qualsiasi impianto video garantendo un ritorno sull’investimento pressoché immediato.