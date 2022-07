Proofpoint sceglie Emiliano Massa

Proofpoint ha nominato Emiliano Massa Area Vice President della regione Southern Europe, con responsabilità sui team aziendali in Italia, Francia e Spagna.

Emiliano Massa vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore IT e della sicurezza e ha ricoperto in passato posizioni manageriali presso diversi vendor di cybersecurity. Nel suo nuovo ruolo, Emiliano Massa è responsabile della crescita organizzativa e della strategia in un teatro importante per l’azienda, nonché del posizionamento di Proofpoint come leader nelle soluzioni e nelle competenze di cybersecurity incentrate sulle persone.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa dallo stesso Massa: «Proofpoint è il partner di fiducia per la cybersecurity di alcune delle aziende più rispettate al mondo, e abbiamo un’opportunità eccezionale di estendere la nostra presenza nell’area del Sud Europa. La cultura aziendale di Proofpoint e il suo impegno per l’innovazione sono state le motivazioni principali che mi hanno convinto a cogliere l’opportunità di guidare il team. Con entusiasmo contribuirò a portare sul mercato le apprezzate soluzioni dell’azienda, per aiutare le organizzazioni regionali a navigare in un panorama di minacce informatiche complesso e in continua evoluzione, per proteggere meglio il loro business e i loro clienti».

Emiliano Massa ha ricoperto in passato ruoli di leadership nel campo della sicurezza informatica presso vendor di rilievo come Forcepoint e Pegasystems.

Come aggiunto da Keith Bird, Senior Vice President EMEA di Proofpoint: «Con la nostra espansione, la reputazione di Proofpoint come riferimento indiscusso nella cybersecurity ci ha permesso di attrarre nuovi talenti. La forte esperienza di Emiliano, la sua tenacia e conoscenza del settore saranno preziose per continuare a realizzare la nostra vision di una sicurezza focalizzata sulle persone e soddisfare l’enorme domanda del mercato di una protezione di livello mondiale contro minacce informatiche sempre più mirate».